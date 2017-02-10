自由廣場》台灣主體 漢文化

◎ 游錫堃

日前我在美國華府不分藍綠的僑宴中，以「母語」吟誦唐詩〈將進酒〉，引發一些討論，誠摯感謝各界愛台灣的民主先進指教。拜讀李筱峰教授在二月五日發表〈游錫堃吟唐詩〉，亦深有同感。

台灣國家正常化工程，需以台灣為主體去融合與這片土地息息相關的歷史人文。台灣在政治上是獨立的，應擁有自己的領土與主權。在文化上，台灣廣納多元，有原住民、荷西、明鄭、清國、日治、亦有晚近新住民，豐富的多元族群交流與融合，當然也不排拒漢文化。

台灣「吟詩」的風尚清時有之，但非清國統治而發揚、更非國民政府來台後推動，而是因為這個島嶼上的歷史人文背景不同於中國，在日治時期興起的。總督府運用「漢文」與日文漢字同文的特色，獎掖民間文風，提倡作詩吟唱，也舉辦全國聯吟，因而全台詩社興盛時達二百多。從知識階層到民間結社、廟會祭祀，都有吟詩作賦的雅聚和寫詩風氣。

由於台語比起任何語言，更保留了唐宋中古音的元素，因而用台語吟誦唐詩，本來就是台灣獨步全球、傲視華文區的特色，就像日本俳句同樣可追溯到漢文化，但已不是中國的產物一樣。唐宋詩的吟唱和台灣古典詩創作，在日治時期從知識階層逐漸擴及民間，彼此以文會友，凝聚彼此共同可以交流理解的台灣本土文化資產。這是台灣獨特的漢文化底蘊，如今仍蘊藏於民間，文雅而溫厚，是現在的日本、中國望塵莫及的。

「中國」不等於「漢唐」，「中華文化」、「漢文化」不是中國所獨有，它是人類的共同文化資產。任何藝術、詩歌、音樂，只要有益於人類生活，都應該批判性的保存活用，為全人類所共享。文化不同於政治，我們看待祖先既已傳承保留在台灣土地上的文化，都應當珍視、發揚。如果「唐宋用的」都不能用，那筷子、漢字是否也不能用？

真正自我侷限的，不是中華文化，而是政治上的「中國民族」。「中國」的國家概念，是二十世紀初，清朝快滅亡之際，由新一代菁英如梁啟超等人，所建構、想像和追溯出來的「民族國家」。如今更諷刺的是，許多不認為自己是中國人的華人及漢裔，都被中國政府硬扣上「中國人」的帽子。而台灣既然是華人世界難得的民主國家，因為民主與教育的成熟，我們可以批判性地活用中華文化與古典文學，將之運用於民主社會中，就像歐美國家可以不斷活用希臘羅馬文明、莎士比亞文學，活用於現代生活一樣。

（作者為前行政院長）