《自由廣場》中正紀念堂現場談中國觀光客

◎ 伍華恪

依自由時報報導，日前主計總處發布的國情統計通報，去年來台旅客達一○六九萬人次，創歷史新高，甚至比前年還成長了二．四％！

或許有人會說這是粉飾太平的數字，但依筆者在中正紀念堂當志工的現場觀察，該數據並未有誇大之嫌。

不可諱言，從去年年中開始，尤其是下半年，中國團客確實少了很多，但相對的，亞洲其他地區的遊客，包括一向鮮少出遊的越南，觀光團都日益增加，韓國團更是多得讓人驚喜。元旦左右，筆者在銅像大廳值班時曾跟一位韓國團的領隊（韓國華僑）聊了一會兒，他說到去年十一月底，韓國來台旅客差不多已有八十萬人了，比二○一五年的六十萬增加許多，果不其然，主計總處公布的去年來台觀光韓國人達八十八萬人之多。

元宵節，筆者中午臨時代班，一點半到三點被派在靠信義路大忠門的堂內入口處值班，手拿計數器統計入堂人數，在一個半小時內，韓國團竟有十一團之多，每團至少廿人，真是讓人意外。

另外值得一提的是，來自中國的自由行散客明顯增加了，他們的素質也比團客明顯要高出許多，有的是朋友幾人同行，有的是夫妻檔，有的是一家三口或五口（兩代雙親＋一個獨生子女）。他們普遍較有禮貌，很少像團客般大呼小叫，問路會先說「請問」而不是「喂」，聽完我們回答會道聲「謝謝」，而不是扭頭就走；有的散客說台灣真好、台灣人好友善，他們還會再來；而最高興的應該是堂內清潔人員，因為廁所最近幾個月清潔許多，不會尿液橫流滿地濕，他們不用打掃得那麼辛苦了，露出了許久未見的笑容…

塞翁失馬，焉知非福？中國廉價觀光團不來，來了較優質的散客及其他國家的遊客，有何不好？是誰每天危言聳聽、恐嚇國人、唱衰台灣的？恐怕是幸災樂禍的國民黨及親中媒體吧！請那些人好好讀讀旅日作家劉黎兒二月七日在民報的《日本now》專欄〈陸客團在日本走入歷史 逐漸消失了〉一文，學學日本人自立自強、力圖轉型的做法吧！

（作者為大學兼任教師，新北市民）