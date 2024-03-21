自由廣場》（李筱峰專欄）二二八過了嗎？

現在已三月下旬，我最近聽到有網友抱怨，二二八已經過三週了，怎麼還在談二二八？還有一種抱怨說，每年二二八都要吵一次，不會膩嗎？這些話顯示兩個無知：一、以為二二八事件只是發生在一九四七年二月廿八日當天；二、極度缺乏歷史意識。

先說第一個無知：整個二二八事件在二月廿七下午就爆發了！事件開始幾天發生本省人毆打外省人情事，把一年多來對腐敗的官場與軍紀的不滿，發洩在所遇到的外省人身上，經二二八事件處理委員會的勸阻才漸歇止。但事件的惡化卻才要開始，先有三月六日彭孟緝的「高雄大屠殺」；繼而三月八日國府軍在基隆登陸後，以「綏靖」之名展開屠殺，情勢嚴重惡化；三月十日起各地社會菁英紛紛遭捕殺。在所謂「清鄉」的名義下，各大市鎮幾乎天天都在處決「人犯」，延續數月。例如，三月廿五日在嘉義車站前廣場，槍決多名嘉義市參議員（當天正好是美術節，槍斃了台灣美術家陳澄波）；四月四日花蓮鳳林的駐軍在一個晚上就捕殺花蓮名醫張七郎父子三人，軍人完全不把張七郎的國大代表和縣參議會議長身份看在眼裡！

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所以二二八事件不是一天的事，少說也延續了數月，甚至與兩年後正要開始的白色恐怖銜接。

至於說二二八事件已經過去那麼久了，還在「吵」！我的回答有以下句型：

正因為二二八已經過去了，才敢講，如果還未過去，誰敢向天借膽？不要忘了，二二八事件被禁錮了四十年，台灣人噤聲不敢談。

已經過去的事不該談？那全世界各著名大學都有歷史系，是不是都該關門？

二二八不該談，為何南京大屠殺常常談？不是說都過去了嗎？

德國現在仍在檢討納粹歷史，納粹歷史比二二八更久，人家怎麼不像我們這裡的蠢蛋秀上限？

其實二二八還沒有過去，香港反送中運動被殺了上千人，那些港邊浮屍不是二二八嗎？中共說「統一」（併吞）台灣後要「留島不留人」，二二八不會再來嗎？

黑格爾曾挖苦：「人類從歷史得到的教訓是，人類沒有從歷史得到教訓。」這不正是在嘲笑台灣一大群無歷史意識的藍民嗎？

英國史家卡爾（E. H. Carr）說得好：「歷史的兩個交互任務是：藉著現在來了解過去，藉著過去來了解現在。」；義大利史家克羅齊（B. Croce）也說：「一切歷史都是『當代史』」「在每一個歷史判斷後面的實際需要，給一切歷史加上了『當代史』的性格，因為所述事件時間上不論其多麼遙遠，實際上它卻牽涉到眼前的需要和情況，在這裡那些事件也就有生命的跳動。」；歷史哲學家柯林伍德（Collingwood）也說：「歷史哲學所關心的，既非『過去本身』，也非『歷史家對過去本身的觀念』，而是兩者之間的相互關係。」「只有透過『現在』的眼睛，我們才能觀察過去，了解過去。」

了解過去，是為了將來。不願看歷史，悲劇會再來！

（作者是北教大名譽教授）

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