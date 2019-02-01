自由開講》樂見陸委會的直播新意

◎顧貯拳

一向距離人民遙遠的陸委會，此次突發奇想，找了主委陳明通，首度 和自己的碩士班指導學生高嘉瑜議員開直播。姑且不論人民想看到的 是什麼，惟我們可以確定的是，冰冷的陸委會終於脫去「偶像包袱」 不再是專業自居的「冷」衙門。

陳明通開直播，找高嘉瑜談兩岸。（截圖自陸委會臉書）

其實，平常認識陳主委或是上過陳教授課程的人，絕對難以忘懷陳主 委的熱情。即使是博士教授，也不會以冰冷文字搪塞人。 甚至興趣多元廣泛，抓問題總能切中核心，不會見樹不見林。



因此，這次的直播我們看到了陳主委真實的一面。例如他即便做陸委 會主委，仍在直播中力推河洛語教學。該要謹慎的時候， 遇到敏感話題他也能抓穩分際。雖然，這次直播的人氣還有待改進， 畢竟誰又能第一次直播就上手呢？



總體來說，這次直播有幾點觀察，值得一提。



第一，豬瘟問題在中國之嚴重，已經讓台灣人民膽戰心驚，或許有人 仍然心存僥倖，但是毀了滷肉飯是人人都無法忍受，陳主委倒是很簡 單的點出了問題。甚至有獎徵答，帶豬肉入境的罰金也是考題。寓教 於樂應該是政府未來直播施政之後，最重要的是掌握住民氣。



第二，河洛語是中國中原來的語言，如今讀音與閩南地區和台灣語相 似。找對語言對話，比起口號或是收買傳媒溝通絕對來的高明。



這其實也才是兩岸互相「貨出去，人進來的關鍵」。找到互信的基礎 ，只要有心，俯拾皆是，有意阻擋則寸步難行。



第三，政府官員開直播宜精不宜多，尤其是遇到關鍵時刻，該親上火 線時更應該親自把話講清楚。陳主委因為學校任教多年，和年輕世代 互動駕輕就熟，剛好又遇到中國客不斷帶豬肉入關。但是是不是每個 首長均有相同條件和時機，則應該再做思考。



總體來說，這次直播是個試水溫。兩岸事務常常台灣人搞不清楚是誰 負責，甚至一堆地方首長發言量比中央主管機關還積極。



而此次陳主委直播，至少找回了話語權。政府要找回民心，必須先找 回妥適的溝通模式。讓人民聽懂才應是執政者的初心。



直播影片：

（碩士生）

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