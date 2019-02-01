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自由開講》樂見陸委會的直播新意

2019-02-01 12:55
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◎顧貯拳

一向距離人民遙遠的陸委會，此次突發奇想，找了主委陳明通，首度和自己的碩士班指導學生高嘉瑜議員開直播。姑且不論人民想看到的是什麼，惟我們可以確定的是，冰冷的陸委會終於脫去「偶像包袱」不再是專業自居的「冷」衙門。

陳明通開直播，找高嘉瑜談兩岸。（截圖自陸委會臉書）

其實，平常認識陳主委或是上過陳教授課程的人，絕對難以忘懷陳主委的熱情。即使是博士教授，也不會以冰冷文字搪塞人。甚至興趣多元廣泛，抓問題總能切中核心，不會見樹不見林。

因此，這次的直播我們看到了陳主委真實的一面。例如他即便做陸委會主委，仍在直播中力推河洛語教學。該要謹慎的時候，遇到敏感話題他也能抓穩分際。雖然，這次直播的人氣還有待改進，畢竟誰又能第一次直播就上手呢？

總體來說，這次直播有幾點觀察，值得一提。

第一，豬瘟問題在中國之嚴重，已經讓台灣人民膽戰心驚，或許有人仍然心存僥倖，但是毀了滷肉飯是人人都無法忍受，陳主委倒是很簡單的點出了問題。甚至有獎徵答，帶豬肉入境的罰金也是考題。寓教於樂應該是政府未來直播施政之後，最重要的是掌握住民氣。

第二，河洛語是中國中原來的語言，如今讀音與閩南地區和台灣語相似。找對語言對話，比起口號或是收買傳媒溝通絕對來的高明。

這其實也才是兩岸互相「貨出去，人進來的關鍵」。找到互信的基礎，只要有心，俯拾皆是，有意阻擋則寸步難行。

第三，政府官員開直播宜精不宜多，尤其是遇到關鍵時刻，該親上火線時更應該親自把話講清楚。陳主委因為學校任教多年，和年輕世代互動駕輕就熟，剛好又遇到中國客不斷帶豬肉入關。但是是不是每個首長均有相同條件和時機，則應該再做思考。

總體來說，這次直播是個試水溫。兩岸事務常常台灣人搞不清楚是誰負責，甚至一堆地方首長發言量比中央主管機關還積極。

而此次陳主委直播，至少找回了話語權。政府要找回民心，必須先找回妥適的溝通模式。讓人民聽懂才應是執政者的初心。

直播影片：

碩士生

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