自由開講》樂見陸委會的直播新意

◎顧貯拳
一向距離人民遙遠的陸委會，此次突發奇想，找了主委陳明通，首度
陳明通開直播，找高嘉瑜談兩岸。（截圖自陸委會臉書）
其實，平常認識陳主委或是上過陳教授課程的人，絕對難以忘懷陳主
因此，這次的直播我們看到了陳主委真實的一面。例如他即便做陸委
總體來說，這次直播有幾點觀察，值得一提。
第一，豬瘟問題在中國之嚴重，已經讓台灣人民膽戰心驚，或許有人
第二，河洛語是中國中原來的語言，如今讀音與閩南地區和台灣語相
這其實也才是兩岸互相「貨出去，人進來的關鍵」。找到互信的基礎
第三，政府官員開直播宜精不宜多，尤其是遇到關鍵時刻，該親上火
總體來說，這次直播是個試水溫。兩岸事務常常台灣人搞不清楚是誰
而此次陳主委直播，至少找回了話語權。政府要找回民心，必須先找
直播影片：
（碩士生）
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