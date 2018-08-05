自由開講》金門是否將變成第二個香港？

◎廖天丁

兩岸通水典禮原定八月五日舉辦，但陸委會以「時機不宜」要求暫緩 ，行政院表示「僅是典禮暫緩，水仍照通。」儘管中央下令禁止， 但金門縣政府決定走自己的通水路，預定八月五日上午九時於大陸與 金門兩地同時舉行通水儀式，雙方會同步啟動按鈕， 預計上午十時十分跟大陸接到水源。

金門縣政府表示，通水就像結婚，不能單方「想通水就通水」，需要雙方你情我願。圖為金門水源之一的金沙水庫未達滿水位。（資料照）

統派人士就大肆批判小英政府是意識形態治國，忘了國民黨以前是怎 麼教育他們國共鬥爭，以及金門炮戰血跡斑斑的歷史。 這些人對共產黨似乎很天真，尤其是金門民眾。以前要求通航， 今 天要求通水，以後不知還要通甚麼，如果不從就禁水，或是在水中加 些不好「東西」，屆時金門兵不血刃被占領，怎麼辦？

以前蔣介石佔據金門是侵犯人家領土，人家當然要出兵討伐，只因蔣 介石好狗命，守住金門，但是守住金門的功勞不是蔣介石，而是孫立 人在台所訓練的201師台灣兵英勇死守、以及美國後勤支援與日本 白團的戰術指導所致。保住金門也非保衛台灣，因為金門並非前線， 而是像手銬一樣讓台灣動彈不得，有如人質一樣。 中共如果有意願與能力，可以直攻台灣。

試問，海地或所羅門群島等小國， 膽敢自稱在美國或中國沿海的某一小島是他們的領土嗎？ 金門的海巡署老是抓中國「越界」的漁民，豈不可笑？ 畢竟整個金門島都在人家領海內，到底是誰越界？ 阿歐西與國民黨人是笨蛋，小英怎麼會不知呢？ 金門以前水源可以自給自足，現在為何不足？ 金門是否將變成第二個香港？水源若由對方供給，那又何必駐軍？

金門人如果喜歡被統一，小英政府理應尊重，反正金門是在人家領海 內，本就屬於中國一部分。金門也非國府反攻跳板，而是手銬， 讓台灣與中國扯不清。國民黨給台灣帶來的不只是屠殺、 政治迫害與災難，還讓台灣成為國際孤兒，連太平洋的小國都不如。 如今還在亂台，當「吳三桂」，令人不齒。





（教師）

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