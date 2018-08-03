自由開講》購屋「一成自備款」是美意，卻被酸言口水湮沒

◎徐堃硯

內政部原本規劃以「信保基金」，助青年「一成自備款」購屋，結果引發輿論和鄉民「前呼後擁」的反彈聲，最後落得「暫停規劃」。但是網民除了情緒性的「幹話」外，甚少有實質的探討。

根據永慶房仲網實價登錄統計，臺北市住宅平均房價是60萬一坪，30坪的房子就要1800萬。

不要説只需「一成自備款」可以購屋，就算送年青人兩成自備款，他們仍需要背負1400多萬的貸款，基本上還是買不起。

不過在臺南市，平均房價只有14萬多一點，30坪大的房子總價400萬出頭，「一成自備款」政策，對年輕購屋族則無疑是現實的「美意」。

不過在臺南市，平均房價只有14萬多一點，30坪大的房子總價400萬出頭，「一成自備款」政策，對年輕購屋族則無疑是現實的「美意」。（資料照）

舉例來說，一對年輕夫婦想要買房，但手中只有一成自備款。照目前的狀況，他們要一邊在外租屋，一邊另存一成的自備款。

如果四年才能存夠剩下一成40萬自備款，這四年當中每月的房租約一萬，他們就要多付出48萬的房租。這樣看，如果「一成自備款」可以購屋，不是為減輕首購族負擔，提供很大的幫助？原本「48萬的房租」，則可以轉換清償一成左右的貸款。

臺南市今年房價比去年增長了8.5%，再回檔的機會應該不大，所以現在進場購屋相當合適。其它中南部和東部地區，狀況也和臺南市類似。

內政部長徐國勇在接受媒體採訪時表示，現在很多人沒聽完他講的話，就説他「講X話」。

內政部原本規劃以「信保基金」，助青年「一成自備款」購屋，結果引發輿論和鄉民「前呼後擁」的反彈聲，最後落得「暫停規劃」。但是網民除了情緒性的「幹話」外，甚少有實質的探討。照片為內政部長徐國勇。（資料照）

其實，在全球化的「反建制」風潮中，每個人都可以利用自媒體發聲，官員就算沒講話，也會有一堆「假民意」亂罵、亂扣帽子（為建商、投資客解套）。

購屋「一成自備款」提議，在全民大亂鬥之下，只好「暫停規劃」。這項政策究竟是美意還是「幹話」？也就無從討論和檢驗。那些原本有可能受益的年輕首購族，也只有「幹在心裡」。

（北部私立大學助理教授，研究國際關係、 兩岸關係、政治公關及移民法令）

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