自由開講》為了一家一人之私，就可以傷害民調的科學性、民主的良性競爭？

◎趙之道

在民主國家，理想上，公共事務的討論，乃至於選舉時不同候選人或不同政黨之間的競爭，應該建立在不同價值立場與利益取捨的辯論，就事論事地爭取民眾的支持。當然現實中，每逢選戰將至，隨著民眾的熱情被激起，不同立場間的對立被激化，難免演變成針對特定政治人物、政黨的攻訐，這是民主制度的常態，也可說是必要之惡。

只是，當選戰方酣之際，總少不了人想在兵荒馬亂、刀光劍影之中，趁火打劫也好、偷雞摸狗也好，趁亂謀求一人一家一己之私，甚至出手向同一陣營的同志扯後腿也在所不惜。這樣的行為，不僅逾越必要之惡的範圍，倘若還進一步搬弄事實、操弄是非，其對於民主制度的破壞與傷害，絕不能不被嚴肅地指認、指責。

近日新台灣國策智庫發表的民調就是一個最壞的例子。在年底選舉漸熱之際興風作亂，不顧政黨本應是基於理念相同而結合的同盟，為了一家一人之私，大扯蔡英文總統後腿，企圖以蔡英文總統與黨內其他政治人物的一對一民調、操作「兩個太陽」的議題，分化同黨同志，不僅毫無政治倫理可言，也傷害整個台灣社會及民進黨內的民主價值。

新台灣國策智庫昨（31日）針對2020總統大選發布最新民調，民調顯示，民進黨若推出行政院長賴清德參選2020總統大選，將獲得48.6%支持度，蔡英文的支持度則有23.4％。（資料照）

這個惡例，不僅將民主制度中的良性競爭變成惡性的分化、對立，一方面更濫用民調，使得本應是科學工具的民調，變成了科幻小說，損害社會大眾對於民調的信任，另一方面，也使一個過去聲望卓越、具獨立性及公信力的智庫，在易主之後，因此聲譽受到重創。

眾所皆知，新台灣國策智庫過去在辜寬敏先生主持的時代，即使在統獨意識型態上有所傾向，但對於時事的針貶、政策的評論，仍有極高的水準，也不受特定利益所左右。然而，在捐贈易主到凱達格蘭基金會後，竟然發佈如此荒腔走板的民調，這在過去根本不可能發生。

之所以產生如此荒唐的政治操作，其實不難從民調的主持人看得出來。身為民調主持人的陳致中先生，不顧作為政黨提名候選人應遵守的政治倫理，也恣意踐踏民調的科學性，只為了分化民進黨、鬥爭蔡總統，以陳前總統的議題，鞏固自己的支持群眾，這難道不就是為了一家一人之私嗎？

除了陳致中先生，應該負起責任的還有，身為民進黨黨籍立委的凱達格蘭基金會董事長高志鵬。新台灣國策智庫沉淪至此，輕易出賣過去累積的聲譽，傷害民調的科學、客觀與嚴謹，難道身為智庫所有者的凱達格蘭基金會不需負責？或者說，當新台灣國策智庫要發起如此高度具爭議性的政治動作時，不需要凱達格蘭基金會的授權？

此一惡例一開，除了扁家再次藉由分化民進黨得利，對整個台灣社會造成的傷害卻無比龐大。首先，摧毀了一個老牌智庫的公信力；其次，也減損了民眾對於民調的信心與信任；再者，不僅傷害民進黨，也傷害了政黨應是基於理念結合，而非少數個人利益的民主信念；最後，也對台灣民主選舉的競爭方式，做了一個最壞的示範。

如果客觀科學的民調都能如此操弄、扭曲，如果為了一己之私，不惜以對人不對事的方式批鬥政黨領導者、分化同黨同志，那這樣的政治人物，真的還值得我們給予同情、給予信任嗎？

（私人機構研究員，專長為政策分析與民意調查）

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