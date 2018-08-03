自由開講》新竹縣議會目無法紀 帶頭違反行政中立原則？！

◎劉志枰





新竹縣議會帶頭違法為特定政黨從事選舉活動行為，這樣真的對嗎？



新竹縣議會帶頭違法為特定政黨從事選舉活動行為，這樣真的對嗎？（作者提供）



議會是監督地方政府的最高民意權力機關，竹縣議會居然可以帶頭動用行政資源在辦公場所懸掛特定公職候選人的廣告看板，當縣民眼睛都看不到一樣，如此膽大作為明顯就是不當支配與運用行政資源，分明是違反公務人員及場所之行政中立，新竹縣議會辦公場所，帶頭公開為特定公職候選人所背書，挑釁公權力視法律為空氣，身為新竹縣民我必須要捍衛一個乾淨的公眾權益，拒絕掌權者的政治利用，因為議會是代表人民發聲的地方，恪遵公平正義、守護人民聲音，這點是最基本的底線。

公共利益理當應超越黨派間的利益，我想新竹縣議會必須認清那把公正尺的標準，新竹縣長選情從宣明智介入到國民黨中常會推翻制度，再來是以黨為首動用地方執政優勢的資源來打壓對手，往往一到選舉，地方首長都會利用執政優勢來為自己黨內候選人馬來爭取曝光機會，不對等的政治選舉，勢必造成對於其他候選人帶來不少的打擊。

我想上至政府下至公務人員在面對選戰這種情況之下，都要謹慎面且扮演好利害關係中的仲裁角色，哪怕國民黨在新竹縣從地方政府到議會皆全面執政的情況下，國民黨的候選人馬有很大的助選陣容，都不該挾公家資源介入地方派系或政治選舉活動，政治人心中沒有社會公平、公正的觀念，選上了你認為這些官員會對人民百姓會有公平、公正的態度嗎。

（玄奘大學社會工作研究所 研究生）

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