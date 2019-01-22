自由開講》針對八一氣爆律師費大作文章是為哪樁？

◎簡煥宗

這幾天善款律師費的議題吵得沸沸揚揚，其實許多資料在網路上都有公開資訊，卻一直被大家所忽略。

45億善款到底用在哪裡？

根據氣爆善款委員會的報告，扣除指定用途捐款3億7879萬元，剩餘41億善款，有46%用於罹難及傷者，30%用於災區，24%才是代位求償及其他。

氣爆律師費到底是1億3000萬還是6500萬？

根據高雄市政府法制局的決標公告，一審及二審是分開招標，而一審的決標金額3500萬元，二審決標金額2500萬元（得後續擴充第三審法律服務720萬元）。兩案加起來，即便加上三審的律師費，最多是6720萬元。

一審的決標公告估算方式也寫得很清楚：「依讓與請求權人每人/案1萬元，預估3,500人/案，合計新臺幣3,500萬元）給付。」每案1萬元已低於一般市價收費，相信不會有律師界的朋友認為，這個收費是有利可圖吧。

1億3000萬這個數字又是怎麼來的？

1億3000萬是善款委員會所匡列的法律扶助項目預算，但是國賠、自提訴訟、代位求償，善款委員會都補助律師費及裁判費。截至去年12月10日止，法律扶助項目預算執行6584萬，其中一、二審律師費佔59%，裁判費佔33%，剩餘8%則用於重傷親訪費、雜費等項目。

針對律師費大作文章是為哪樁？

八一氣爆是高雄人沉痛的傷口，社會各界一直努力幫助受害者、災民，從這場意外復原，重回生活的正軌。但是，災後重建的過程並不輕鬆，更有許多法律層面的問題，需要律師專業的協助。

八一氣爆是高雄人沉痛的傷口，社會各界一直努力幫助受害者、災民，從這場意外復原，重回生活的正軌。（資料照）

有些人跳出來，在善款律師費上大作文章。表面上是為了善款把關，但是又有多少人是真心關懷罹難者家屬、受害者及災民，真的在乎他們在這場災害承受的傷痛？還是為了自己的私利將災民捲入政治口水當中？

希望大家對於氣爆議題，能夠就事實來討論。這些數字背後，關乎於每一個受害者及家庭的生活，以及投入許多心力的律師、自救會成員與善款委員會，他們的努力不應該被抹滅。

（高雄市議員）

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