自由開講》這些擁蔣人士的腦袋是否清楚？

◎陳振

鄭麗君說：「中正紀念堂這麼大的空間，不該只為了紀念一個人而存在。」

一些擁蔣人士很不以為然，有人說，美國紀念華盛頓、傑佛遜、老羅斯福跟林肯的拉什摩爾山，面積有5.17平方公里，相當於5,170,000平方公尺，平均每位總統可以分到1,292,500平方公尺，是中正紀念堂的五倍。

拉什摩爾山。由左至右依次為華盛頓、傑佛遜、老羅斯福及林肯的雕像，代表了美國建國以來130年的歷史。（維基共享）

請問，蔣某人可以與華盛頓、傑佛遜、老羅斯福跟林肯等人相提並論嗎？人家有像蔣某人一樣亂殺人與迫害人嗎？人家的決定是透過民主程序，還是由國民黨中常會或萬年國會決定？

也有人說，鄭部長如果對面積那麼斤斤計較。那好，在台灣規定土葬不能超過8平方公尺，但是有人卻可以坐擁1712平方公尺的墓園，這片墓園的主人叫蔡潔生，是蔡總統的老爸。

請問，人家是花自己的錢，還是花國家的錢？怎能相提並論？

鄭麗君說：「中正紀念堂這麼大的空間，不該只為了紀念一個人而存在。」（資料照）

更有有人說，老蔣不是普通人，從阿歐西建國、北伐、統一中國、剿匪、抗戰、保衛台灣免於中共侵略，從未投降，且建設台灣成為自由民主的國家。

請問，老蔣與希特勒、史達林與毛澤東相比如何？有比人家偉大嗎？如今在德國與俄羅斯，有希特勒、史達林銅像嗎？在中國，人家正準備遷移位在北京的毛澤東紀念館。保衛台灣的是美國，還是老蔣？守住金們的是老蔣部隊，還是孫立人部隊與日本退將根本博等人的功勞？台灣的自由民主是老蔣的功勞，還是台灣民主人士犧牲奮鬥的結果？

這些擁蔣人士的腦袋是否清楚？

（教師）



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