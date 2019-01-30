魔幻拉美》胼手胝足的安地斯山騎士

厄瓜多有一群被名為「恰格拉」（chagra）的牛仔，胼手胝足，為厄瓜多寫下「安地斯山騎士」的傳奇。其實，「恰格拉」不僅是職業稱呼，更代表生活模式，象徵高地精神。

陳小雀

提到厄瓜多，直覺反應是該國因赤道穿過而得名，吸引各國觀光客到赤道線一遊，雙腳各踩在赤道線兩邊，象徵跨越兩個世界。喜歡時尚的朋友，一定知道厄瓜多是「巴拿馬帽」的故鄉，甚至擁有一頂時髦的「巴拿馬帽」；喜歡甜食的朋友，一定知道厄瓜多有「可可共和國」之美稱，生產高品質的巧克力；喜歡花藝的朋友，一定不會忽略厄瓜多這個世界重要的花卉市場，尤其每年生產的安地斯山玫瑰，為厄瓜多帶來可觀的外匯。

當然，厄瓜多還有一群被名為「恰格拉」（chagra）的牛仔，胼手胝足，從事放牧工作，為厄瓜多寫下「安地斯山騎士」的傳奇，與拉美各地牛仔齊名，並展現其獨特風情。

厄瓜多有一群被名為「恰格拉」的牛仔，胼手胝足，從事放牧工作，為厄瓜多寫下「安地斯山騎士」的傳奇，與拉美各地牛仔齊名。（ishpingotours.com）

據信，「chagra」一字源自印加官話克丘亞語的「chacra」，意思是家族一起耕種且共享收成的土地，引申為莊稼、勞務等意。在殖民時期，「恰格拉」一詞則頗具貶義，除了指莊稼漢之外，更泛指目不識丁、舉止粗鄙、品味低俗之人。在首都基多，「恰格拉」一詞亦指來城市討生活的外鄉人。如今，「恰格拉」已扭轉形象，指在厄瓜多高原上的牛仔，象徵高地精神。的確，「恰格拉」不僅是職業稱呼，更代表生活模式，與高地文化息息相關。

騎馬趕牛、圍牛是「恰格拉」最主要的工作，但為了貼補家用，他們也養雞和天竺鼠，並在有限的耕地種些玉米、馬鈴薯等雜糧。由於棲身寒冷與多雨的荒涼高原，「恰格拉」以紳士帽、圍巾、斗篷、羊毛皮褲及長靴為基本的禦寒服飾。斗篷是安地斯山區的符碼，是最佳的擋風衣物，也是最好的騎馬裝。

「恰格拉」偏好羊毛編織的條紋、或素色斗篷。此外，下半身的羊毛皮褲頗引人矚目，不僅凸顯「恰格拉」與眾不同，同時散發出安地斯山的粗獷特質。至於女士，同樣戴上紳士帽，但習慣穿著繡花上衣，以披肩代替斗篷，以長裙取代皮褲，豪邁中增添女性嬌柔。

「恰格拉」偏好羊毛編織的條紋、或素色斗篷。女士同樣戴上紳士帽，但習慣穿著繡花上衣，以披肩代替斗篷，以長裙取代皮褲，豪邁中增添女性嬌柔。（De Sagitario64 - Trabajo propio, wikimedia.org/）

與其他國家的牛仔相較之下，「恰格拉」的傳統服飾相對樸實，一如委內瑞拉牛仔「亞內諾」（llanero）、阿根廷牛仔「高卓」（gaucho）。然而，他們不似「亞內諾」以輕便衣著為主，甚至赤腳騎馬；他們也不像「高卓」，以燈籠褲穿出隨遇而安的天性；他們以一襲厚重的打扮，在在說明了與惡劣環境共生共存的堅毅性格。

「恰格拉」相當重視家庭生活，男人是一家之主，女人除了養兒育女之外，也分擔部分工作。既然「恰格拉」也是一種生活模式，無論男女，自幼便向父母學習馬術及放牧等技能，讓這高地文化代代相傳。

每年七月的第三個星期六，各地的「恰格拉」會穿戴傳統服飾，匯集到基多附近的小鎮馬查奇（Machachi），參加「恰格拉遊行」（paseo del chagra）盛會。

每年七月的第三個星期六，各地的「恰格拉」會穿戴傳統服飾，匯集到基多附近的小鎮馬查奇，參加「恰格拉遊行」盛會。（Paúl Rivas/ EL COMERCIO）





「恰格拉遊行」乃當地豐年慶典的其中一項活動，可追溯至1877年。那年，科托帕希（Cotopaxi）火山爆發，居民十分驚恐，於是請求本堂神父將基督聖像放置在科托帕希的山麓，希望藉此鎮壓岩漿再度噴發。牛仔騎馬四處找尋倖存的牲畜，以及護送基督聖像到山麓的景象，演變成爾後的「恰格拉遊行」。年復一年，牛仔藉「恰格拉遊行」遙想當年的景況，而這項傳統在百餘年後，淬鍊成厄瓜多最具地方色彩的習俗，厄瓜多政府因而於2018年宣布，將之列入該國的非物質文化遺產名錄。

「恰格拉遊行」盛會尚包括：戶外彌撒、賽馬、圍牛、鬥牛、騎術表演、套索競賽等，再加上歌舞與美食的助興，熱鬧非凡，為馬查奇這個小鎮帶來觀光收益。

自拓殖時期起，「恰格拉」即以高原為家，「安地斯山騎士」並非浪得虛名，躍馬穿梭在險峻的山巔，探索每寸土地的祕密，耕耘出多采多姿的山區牛仔文化。

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