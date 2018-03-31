魔幻拉美》 莽原瀕臨失傳的牧歌

牛仔鎮日與牲畜為伍，擅長口技，以各種複雜人聲為口令，趕牛、擠乳，而牛隻彷彿聽懂這些口令，也以一聲「哞」回應。牛仔的口技、人聲、歌謠代代相傳，蔚為莽原牧歌。然而，隨著畜牧業的現代化，貨車載運取代騎馬趕牛，自動化擠乳設備取代傳統人工方式，莽原牧歌因而被遺忘，導致瀕臨失傳的危機。

陳小雀

奧利諾科（Orinoco）河全長約二千四百公里，係南美洲第三大河，發源於委內瑞拉西南部山區，貫穿委內瑞拉，其中一段成為委內瑞拉、哥倫比亞的國界，最後注入加勒比海。奧利諾科河流域甚廣，主要為莽原及叢林兩種地形。莽原地形介於北緯八度至十度之間，占地頗廣，除了分布在委內瑞拉境內，亦擴及哥倫比亞。

這片莽原逾三十七萬五千平方公里，被名為「洛斯亞諾斯」（Los Llanos），即平原之意，屬熱帶乾濕季氣候，地景為高草，夾雜著灌木和疏林。五月至十月是夏季，也是雨季，區域內的河流常常宣洩不及而氾濫，形成濕地，部分積水達一公尺之高。冬季是乾旱期，河流水量因而呈現枯竭狀。自西班牙殖民時期起，莽原內的居民被稱為「亞內諾」（llanero），換言之，平原人、或牛仔，以放牧為生，牛隻品種主要源自印度的瘤牛，毛短，抵抗力強，生長期短，肉質細嫩，產乳量豐，經濟價值高。

「亞內諾」以莽原為家，精於騎術。在南美洲爆發獨立時，「亞內諾」拿起長槍（lanzo），加入槍騎兵（lancero），參與多次決定性戰役，為「大哥倫比亞共和國」催生。1830年，「大哥倫比亞共和國」瓦解，「亞內諾」因而被迫分屬委內瑞拉與哥倫比亞兩國，然而，這片莽原的牛仔文化卻無國籍之分。

自西班牙殖民時期起洛斯亞諾斯莽原內的居民被稱為「亞內諾」，換言之，平原人、或牛仔，以放牧為生。（Ilustra.org）

莽原一望無際，奧利諾科河的大小支流形成天然屏障，偶而也會窺見零星的人工圍籬。雨季來臨時，牛群會憑本能避開洪水，集體遷移至安全處。面對大片積水，身手矯健的「亞內諾」幾乎無用武之地。待積水退去後，莽原上長滿高草，牲畜遍布，形成特殊景色，而這意味著「亞內諾」進入工作旺季，偷牛賊當然跟著猖獗。牛群裡，有被烙上記號的牛隻，代表有飼主的牲畜；也有在雨季出生的牛犢，身上尚未有烙印；還有之前走失的牛隻，隨著同伴歸隊。

「亞內諾」於是騎馬趕牛，按其年齡、體型、記號等分類，以利販賣；同時，「亞內諾」也得防範偷牛賊，並忙於屠宰牛隻，製作皮革，醃製肉干。

與拉美各地的牛仔相較之下，「亞內諾」同樣充滿草莽氣概，但不追求墨西哥「恰洛」（charro）的華麗打扮，也無如智利「瓦索」（huaso）般的體面騎馬裝，反而衣著簡樸，習慣赤腳騎馬，裸露的腳趾因長期與馬蹬磨擦而彎曲變形，「亞內諾」卻視之為真男人的表現。

「亞內諾」騎馬趕牛，按其年齡、體型、記號等分類，以利販賣；同時，「亞內諾」也得防範偷牛賊，並忙於屠宰牛隻，製作皮革，醃製肉干。（The City Paper Bogotá）

「亞內諾」日出而作，日落而息，鎮日與牲畜為伍，經常一連數天騎馬趕牛穿越莽原，而牛隻數量甚至多達五百頭，隊伍之龐大可想而知。瘤牛體型大，即便兩、三歲的小牛仍不易馴服，因此，「亞內諾」擅長口技，以各種複雜人聲為口令，與牛群互動，為牛隻擠乳，而牛隻彷彿聽懂這些口令，也以一聲「哞」回應。以人聲引領牛隻遷移，可減少走失機率。亦即，舉凡前進、休歇，放牧、擠乳等，皆有其特殊口令及人聲。此外，躍馬奔馳，仰望蒼穹，壯闊莽原啟發「亞內諾」即興創作的天賦，以清唱方式抒發情緒、詠嘆生命。雖然題材不斷環繞在牲畜、生活與大自然等，旋律卻千萬變化，藉清澈歌聲展現莽原堅毅的生命力。這些口技、人聲、歌謠代代相傳，蔚為莽原牧歌，傳唱四百年之久。莽原牧歌儼然集體記憶，有些牧歌後來以豎琴、沙鈴、曼陀林琴伴奏，進而在十八世紀中葉衍生出一種名為「荷羅波」（joropo）鄉村歌舞。

隨著畜牧業的現代化，貨車載運取代騎馬趕牛，自動化擠乳設備取代傳統人工方式，莽原牧歌因而被遺忘，導致瀕臨失傳的危機。2017年，聯合國教科文組織將莽原牧歌列入人類非物質文化遺產名錄，協助委內瑞拉、哥倫比亞兩國政府保存各式莽原牧歌，以聲音紀錄莽原生活之際，也回味昔日人畜相伴的孤寂氛圍。