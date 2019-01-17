魔幻拉美》馬：既華麗且孤獨的伙伴

1493年，25匹西班牙純種馬隨著哥倫布走入美洲歷史，從西班牙島繁衍至其他加勒比海島嶼，再跟著不同的征服者來到墨西哥、中美洲、祕魯、智利、阿根廷等地。如今，馬不僅是拉美各國經濟活動的要角，也參與文化及藝術發展，為騎士與牧人寫下既華麗且孤獨的史詩！

陳小雀

1492年，哥倫布首次登陸加勒比海小島，當地的奇風異俗令他驚訝不已，包括美洲沒有馬這類的馱獸也令他覺得不可思議。返回西班牙後，哥倫布向西班牙國王稟報美洲見聞，當然也提及美洲沒有馬一事。其實，史前時代馬曾存在於美洲大陸，只是後來在更新世末期滅絕。

西班牙國王於是指示哥倫布，從西班牙南部的格拉納達（Granada），挑選25匹西班牙純種馬（公馬20匹、母馬5匹），隨哥倫布到美洲進行第二次探險，以方便運輸及拓殖。西班牙純種馬高不到14拃（palmos，大姆指與小指開放後的兩端距離），體型雖非特別高大，但肌肉健壯，容易馴服，以聰明、敏捷、迅速、勇猛而聞名，再加上耐饑、耐渴、耐寒，適合翻山越嶺、長途跋涉，因而被西班牙貴族視為最佳的戰馬，西班牙皇室也常以西班牙純種馬做為外交禮品，贈予其他歐洲皇室。

1493年5月23日，那25匹西班牙純種馬正式走入美洲歷史，從西班牙島繁衍至其他加勒比海島嶼，再跟著不同的征服者來到墨西哥、中美洲、祕魯、智利、阿根廷等地，參與拓殖行動，對美洲影響深鉅。美洲幅員遼闊、地形起伏多貌、氣候變化多端，西班牙純種馬不僅繁殖速度快，並適應各種地形與氣候。無論奔馳在乾旱的莽原、抑或貧瘠的高原，不管處於濕熱的叢林、抑或多雨的低地，西班牙純種馬依舊敏捷矯健。

西班牙純種馬高不到14拃，體型雖非特別高大，但肌肉健壯，容易馴服，以聰明、敏捷、迅速、勇猛而聞名。

起初，西班牙征服者騎馬攻克印地安部落的樣子，曾令印地安人以為世上有半人半馬的怪物而潰不成軍，更將馬視為「巨鹿」般崇拜。不過，印地安人很快了解馬是人類的工作伙伴，因而到征服者陣營偷馬馴養，或利用被奴役之際伺機學習如何駕馭馬匹，有人馬術精湛甚至勝過西班牙征服者，例如之前所提及的勞塔洛（Lautaro，1534- 1557），本來是一名替征服者照料馬匹的年輕俘虜，逃亡後搖身一變，成為馬普切（mapuche）戰士，騎馬馳騁戰場並擊潰征服者。

西班牙征服者並非攻無不克，在征服墨西哥北部、亞馬遜叢林、智利高原等處時，曾發生過全軍覆沒的悲劇，馬匹在主人失利後成為野馬四處繁衍，誤入印地安部落，印地安人因而練就馴服野馬的本事。

勞塔洛本來是一名替征服者照料馬匹的年輕俘虜，逃亡後搖身一變，成為馬普切戰士，騎馬馳騁戰場並擊潰征服者。（維基共享）

在殖民時期，馬不只是貴族顯示身分的坐騎，也是協助發展農、牧、礦業最重要的役獸，偷馬賊因而十分猖獗，為拉美發展史增添軼聞。雖然征服者嚴禁印地安或混血奴工騎馬，但奴工的勞役也包括照料馬匹，長期與馬為伍，奴工與馬之間的互動相當緊密。再者，殖民政府實施大莊園制度，大莊園主礙於現實需要，只好容許奴工騎馬，負責放牧、護衛、巡邏、運輸等工作。牧人騎馬在廣袤大地上放牧牲畜，無論牛隻、抑或羊群，北從墨西哥、南到阿根廷，均生產優質的肉品、毛料、皮革，以及相關副產品。在蒸汽機與火車發明之前，大莊園以馬力推動磨坊，提高蔗糖、穀物生產量；此外，馬車是最重要的陸上運輸工具，對礦產運輸貢獻頗多。

牧人騎馬在廣袤大地上放牧牲畜，無論牛隻、抑或羊群，北從墨西哥、南到阿根廷，均生產優質的肉品、毛料、皮革，以及相關副產品。（rideandes.com/）

牧人在騎馬放牧之際，同時經營馬術、套繩、口技、歌舞等藝術，蔚為獨特的牛仔文化，並讓拉美贏得「騎士之地」（Tierra de Jinetes）的美譽。除了馬匹及坐騎外，各國的牛仔文化有相似性，卻又不盡相同，各有各的地域性丰采，有的散發歡愉氛圍，有的則流露出浪人的特質。例如：墨西哥的「恰洛」（charro）、委內瑞拉的「亞內諾」（llanero）、厄瓜多的「恰格拉」（chagra）、祕魯的「科里拉索」（qorilazo）、智利的「瓦索」（huaso），阿根廷與烏拉圭的「高卓」（gaucho）、巴西的「潘達內伊羅」（pantaneiro），相互爭奇鬥艷。

從征服到拓殖，再從拓殖到建國，馬不僅是拉美各國經濟活動的要角，也參與文化及藝術發展，為騎士與牧人寫下既華麗且孤獨的史詩！

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