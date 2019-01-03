1960年代，一位祕魯天主教神父在進行牧人工作時，經常不知該如何讓窮人與受迫害者相信神的愛。於是，他不斷反思神學，易位思考，站在窮人及受迫害者的立場上，提出「解放神學」（Teología de la Liberación）理論，獲得廣大迴響。

陳小雀

自西班牙征服時期起，原住民即是被剝削與遭鄙夷的對象，彷彿貧窮是原住民與生俱來的宿命。更為甚者，當權者與既得利益者總將國家的落後歸咎於原住民，視他們為低等族群，認為他們是妨礙國家現代化的障礙，而竭盡所能地「消滅」原住民。因此，在瓜地馬拉、墨西哥、玻利維亞、祕魯等原住民人口比率較高的拉美國家，時而發生原住民遭滅族的血腥事件。為了生存，原住民不斷起義，不斷遭鎮壓，前仆後繼的精神令人動容。

誠如祕魯哲學家何塞．卡洛斯．馬里亞特吉（José Carlos Mariátegui，1894-1930）所言，原住民的問題不是種族問題，而是土地與經濟問題；無奈，當權者與既得利益者不願改革，導致原住民長久生活在社會邊緣，僅能藉宗教撫慰心靈。天主教信仰在拉美根深柢固，印證了馬克思所言，宗教是人民的鴉片。

傳教士在拓殖之初，除了宣揚天主教教義之外，亦負起「教化」原住民的重責大任。傳教士經常接觸原住民，不免對原住民的乖舛命運起了惻隱之心。巴度羅梅．德．拉斯卡薩斯神父（Fray Bartolomé de Las Casas，1484-1566）即為一例，他早年隨征服者至美洲傳教，親眼目睹西班牙島及古巴兩地的原住民幾乎慘遭滅種，於是向西班牙皇室揭露征服者的暴行，並為原住民請命，卻引發拓殖者與天主教保守派勢力的不滿，雖然羅馬天主教教會與西班牙皇室還是頒布了一些保護法令，不過那些法令均形同虛設。拉斯卡薩斯終其一生為解放原住民而奔波，故贏得「印地安人守護者」的美譽。

巴度羅梅．德．拉斯卡薩斯神父早年隨征服者至美洲傳教，親眼目睹西班牙島及古巴兩地的原住民幾乎慘遭滅種，於是向西班牙皇室揭露征服者的暴行，並為原住民請命。（維基共享）

在拓殖時期，天主教教會係征服者的最佳後盾；在各國獨立後，天主教教會依舊是當權者與既得利益者的支持者；因此，翻開拉美歷史，不乏神職人員如拉斯卡薩斯一般，「反叛」天主教教會，意圖「解放」原住民，更擴及窮人與其他受迫害者，只是這條解放之路極為艱辛。1960年代，正當拉美掀起游擊隊革命之際，祕魯天主教神父古斯塔沃．古鐵雷斯．梅里諾（Gustavo Gutiérrez Merino，1928-）也跟著易位思考，站窮人及受迫害者的立場上，提出「解放神學」（Teología de la Liberación）理論，獲得廣大迴響。

古鐵雷斯生於祕魯，早年進入修會，並赴歐洲攻讀神學，於1959年正式成為神父。在進行牧人工作時，他經常不知該如何讓窮人與受迫害者相信神的愛。於是，他不斷反思神學，認為信仰是人神之間的承諾，神學在信仰中並非占居首位，承諾才是首要，承諾亦是智慧，承諾更是行動。

古鐵雷斯以行動「解放」窮人與受迫害者。所謂「解放」（liberación），其實是「救贖」（salvación）之意，不過與《聖經》上所詮釋的「救贖」並不同。根據《聖經》，人死後必須接受最後審判，惟有在世行義才能獲得天主的救贖，最後進入天堂，與基督永生，共享榮耀；亦即，天主教信仰的救贖，係按其生前功過與信德論斷。古鐵雷斯主張「救贖」不能只著重於「靈魂」與「精神」層面，應追求實際的社會正義，尤其拉美有如此多的窮人與受迫害者，他們得救與否，取決於是否掙脫當權者與既得利益者的宰制。

1960年代，祕魯天主教神父古斯塔沃．古鐵雷斯．梅里諾，站窮人及受迫害者的立場上，提出「解放神學」理論。（Prensa Celam）

「解放神學」著重於行動與實踐，認為遭剝削與受迫害的人民有權反抗加害者，向不公不義的加害者宣告天主的救贖與審判。亦即，「解放神學」提倡重新解讀《聖經》，重新詮釋信仰的真諦與「救贖」的定義，並建立一個以「救贖」、「解放」及「發展」為基礎的「人民教會」。

對此，反對者抨擊「解放神學」乃馬克思主義，以階級鬥爭達到解放目的。事實上，馬克思為無神論者，「解放神學」雖然認同馬克思主義的階級鬥爭，但強調改革，並不主張革命，只是當「解放神學」於1968年正式問世，立即獲得左派勢力的支持，而令人將兩者混為一談。

「解放神學」提倡重新解讀《聖經》，重新詮釋信仰的真諦與「救贖」的定義，並建立一個以「救贖」、「解放」及「發展」為基礎的「人民教會」。（El Quinto Poder）

古鐵雷斯出版多冊神學論述，其中《解放神學：遠景》（Teología de la liberación: Perspectivas）一書，擁有無數的讀者，至少被迻譯成二十多種語文。1974年，他成立了「拉斯卡薩斯學院」（Instituto Bartolomé de las Casas），投入社會、宗教、政經等各項研究，仿傚先驅拉斯卡薩斯，冀望藉此幫助窮人與受迫害者。

古鐵雷斯的解放神學思潮不僅影響拉美深鉅，並遠颺至世界各地，掀起天主教教會的更新運動。

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