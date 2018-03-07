魔幻拉美》馬普切人：智利人？抑或阿根廷人？（上）

馬普切人分布在智利、阿根廷交界之處，係兩國重要的原住民族。印加帝國始終無法征服馬普切人，同樣，西班牙征服者亦無法消滅馬普切人。至今，馬普切人不僅捍衛文化傳統，也捍衛己身的尊嚴。

陳小雀

在拉美國家之中，智利與阿根廷的原住民人口相對較少，其中以馬普切人（mapuche）為最重要的一支，分布在這兩國交界之處。目前，在智利的馬普切人口約百萬人，另有二十萬餘人則在阿根廷境內。

「mapuche」乃「大地主人」之意，係天生的戰士，個個強健、敏捷、聰穎、忠誠與團結。此外，馬普切人熱愛自由，不願受宰制，一旦有外敵入侵，必定誓死捍衛家園。印加帝國四處征服，建立一個北自厄瓜多、南到智利的大帝國，但終究征服不了馬普切人。

西班牙征服者抵達美洲之後，幾乎戰無不克，以寡擊眾，在極短時間內即摧毀阿茲特克、印加等帝國。征服智利的主帥佩德羅．德．巴爾迪維亞（Pedro de Valdivia，1497- 1553）驍勇善戰，曾參與征服祕魯行動，後來建立智利聖地牙哥，並擔任智利首任總督，卻在征服馬普切時遭遇挫敗，並因此身亡。加入遠征軍的西班牙詩人艾爾西亞（Alonso de Ercilla Zúñiga，1533 -1594），見識到馬普切人的特質，於是寫下史詩《阿勞卡納》（La Araucana），頌揚其不屈不撓的精神，同時為馬普切人取了別名「阿勞卡諾人」（araucano）。

在拉美國家之中，智利與阿根廷的原住民人口相對較少，其中以馬普切人為最重要的一支，分布在這兩國交界之處。（VICE News）

在前哥倫布時期，美洲並無馬這類的動物，西班牙征服者騎馬攻克印地安部落的樣子，起初令印地安人以為世上有半人半馬的怪物而心生畏懼；不過，馬普切戰士很快從西班牙征服者身上學到戰略，甚至後來也學會馴馬、騎馬等各種馬術，最有名的例子是馬普切戰士勞塔洛（Lautaro，1534-1557）。勞塔洛在十五歲時，被征服者巴爾迪維亞擒獲，被迫做了巴爾迪維亞四年的馬夫，期間祕密組織游擊隊。勞塔洛後來逃脫，指揮游擊隊反擊，在一次戰役中捕捉巴爾迪維亞，並將他處以死刑。

智利詩人聶魯達在〈勞塔洛對抗人頭馬〉（Lautaro contra el centauro）裡，描寫巴爾迪維亞猶如希臘神話的人頭馬（Centauro），卻不敵勞塔洛：

巴爾迪維亞 想撤回。 為時已晚。 披上閃電之衣，勞塔洛抵達了。 那個悲傷的征服者繼續。 乘著南半球暮色 在潮濕灌木叢中開路。 勞塔洛抵達了， 以駿馬的黑色奔馳。 疲憊與死亡在樹枝上 指引巴爾迪維亞的軍隊。 勞塔洛的長矛逼近了。

巴爾迪維亞被處死之後，勞塔洛也在四年後戰死；然而，馬普切人始終不願臣服，雙方不斷交火，西班牙後來只好承認比奧比奧河（Río Biobío）與托爾滕河（Río Toltén）之間為馬普切的領地，即所謂的「阿勞卡尼亞」（Araucanía）。雙方戰爭持續了兩百八十二年（1536 -1818），史稱阿勞科戰爭（Guerra de Arauco）。獨立戰爭期間，智利獨立派與馬普切人取得共識，終結長期對峙，而這對智利的獨立運動助益頗多。在智利、阿根廷陸續建國之後，馬普切人依舊保留自己的語言及文化傳統，也守著阿勞卡尼亞。

馬普切戰士勞塔洛在十五歲時，被征服者巴爾迪維亞擒獲，被迫做了巴爾迪維亞四年的馬夫，期間祕密組織游擊隊。勞塔洛後來逃脫，指揮游擊隊反擊，在一次戰役中捕捉巴爾迪維亞，並將他處以死刑。（History Disclosure）

獨立初期，智利人視馬普切人勤勞、堅毅、負責，只要接受現代化教育，應有助於智利社會的發展與進步。然而，隨著社會的現代化，加上智利開放移民政策，讓甫從德國移入的新住民在阿勞卡尼亞屯墾，部分智利人也鄙視馬普切人，認為他們懶散、貪杯、野蠻、殘暴，是智利社會的毒瘤，徹底顛覆馬普切人在征服時期的英勇形象，甚至有意占領阿勞卡尼亞，雙方衝突再起。

1861年，智利政府終於發動占領阿勞卡尼亞（Ocupación de la Araucanía o Pacificación de la Araucanía，1861-1883）行動。1879年，祕魯與玻利維亞覬覦硝石和鳥糞石利益，於是聯合對抗智利，因而爆發硝石戰爭（Guerra del Guano y el Salitre，1879-1883）。智利政府從阿勞卡尼亞調派部分兵力，馬普切人才得以有機會反擊。隨著智利在硝石戰爭中獲勝，智利政府再度增派兵力進駐阿勞卡尼亞，挾帶優勢與馬普切人簽訂和約，承認馬普切的自治與傳統。爾後智利國會為馬普切人保留席次，然而，智利政府卻藉鐵道、水壩等公共建設，逐步蠶食馬普切人的保留區。

馬普切人與智利社會之間仍有芥蒂。至於居住在阿根廷境內的馬普切人，也同樣不容於阿根廷社會。（www.sbs.com.au/）

從征服時期到殖民時期，再到民主時期，馬普切人仍不斷抗爭。至今，馬普切人與智利社會之間仍有芥蒂。至於居住在阿根廷境內的馬普切人，也同樣不容於阿根廷社會。馬普切人永遠是馬普切人，既不是智利人，也非阿根廷人！