法操》【調度司法警察條例】高喊廢除的背後，有著什麼樣司馬昭之心？

誰是偵查主體，其實在世界各國，都有不一樣的做法。美國以警察為偵查主體、日本是檢警雙偵查主體、德國是以檢察官為偵查主體。那台灣應該採取怎麼樣的模式呢？

（圖：取自警光新聞雲 Blog）

法操司想傳媒

根據媒體報導，行政院於2019年1月16日召開第一次協調會議，討論《調度司法警察條例》修正或廢除事宜，蒐集各界資料後，第二次會議將於農曆年後登場，屆時將會決議是要提出修正還是廢除。

對於《調度司法警察條例》是否該廢除，有非常多的正反論證。支持和反對者都各有各的理由。就讓法操來為您整理跟分析支持和反對者各提出哪些理由吧！

支持廢除者論：區分權責、地位平等

支持者大多都以，檢警關係應該更平等更和諧為出發點。認為偵查實際由警察主導，並非檢方，而檢察官的退案機制，增加員警負擔。提出檢警專業不同，但檢察官對於警察欠缺基本的尊重，並認為目前警察機關也在進行改革，績效對於警察的影響也變小。另外，有論者認為《調度司法警察條例》除了已經不合時宜外，司法警察定義範圍過廣，難以區分權責，讓院檢將辦案時的困擾及雜事交付給警察執行。

反對廢除者論：檢察官較具獨立性、退案審查是監督

有論者認為，警察機關受到的各方壓力、預算上也掌握在議員手中，相比之下，警察抵禦關說的能力，較檢察官弱。另外在績效制度下，也可能會影響案件調查的方向。而在退案審查機制下，有檢察官舉出親身相當多例子，來說明為什麼會需要退案審查制度。檢察官身為偵查主體，需要對偵查品質把關，才能避免冤案。另外，反對廢除者有一個最上位的主張，即便沒有《調度司法警察條例》，檢察官是刑事訴訟的偵查主體，仍然可以指揮警察。

支持廢除者主要理由

1.爭取地位平等，才能有更好的合作。

2.院檢需要負責的事，不該丟給警察。

3.退案審查機制，造成警察的負擔。

4.此規定已經不合時宜。

反對廢除者主要理由

1.檢察官本來就是偵查主體。

2.檢察官較具獨立性。

3.退案審查是監督機制。

4.調度條例並沒有幫院檢擴權。

廢除調度條例只是第一步，誰是偵查主體才是核心

當然若僅僅是廢除《調度警察司法警察條例》對現狀的改變確實影響不大，因為依據刑事訴訟法第229、230、231條所訂定，警察仍要受到檢察官的指揮。那為什麼大部分警界人員還是想要廢除這個條例呢？其實就像許多人的投書和觀察，認為警察自身地位應該要提升。而廢除這個條例，就是地位提升的第一步。在警察心中真正想要爭取的是，就是偵查主體的位置！

廢除調度警察條例的下一步一定就是去修刑事訴訟法，將偵查主體一元修成二元化。當警察掌握一部分刑案處分權後，許多事就不會受制於檢察官，警察的地位也會隨之提高。就像警察也一直很想爭取的微罪處分權，碰到輕微案件，就由警察系統直接處理掉，不用移送檢察官做最終決定。

偵查主體一元化還是二元化好？

誰是偵查主體，其實在世界各國，都有不一樣的做法。美國以警察為偵查主體、日本是檢警雙偵查主體、德國是以檢察官為偵查主體。那台灣應該採取怎麼樣的模式呢？

《法操》認為在目前的實務狀況下，我們仍支持檢察官當唯一的偵查主體！警察常講檢察官只會讀書或坐在辦公室，連問犯人都不會。但在台灣的檢察官不會隨便請別人到地檢署說明，檢察官也不會跟民眾講，你就好好配合，我就讓你回去，也較不會無法區分竊盜、侵占或詐欺等財產犯罪的細微差異。

尤其我們可以看到，台灣許多的冤案開始，都是從警察製作的自白筆錄開始，非法拘留、把人帶去山上模擬等等，這些不正訊問的自白效力，常常延續至審判當中。

況且大家平心而論，檢察官和警察，誰比較容易被「ㄠ」或被「喬」？犯罪的偵查對於國家來說是非常重要的權責，身為法治國家的我們，應該仍然在確定檢察官為偵查主體的架構下，更細緻地去規範檢察官和警察合作和分工的關係。而非貿然地將警察提升到偵查主體的地位，讓偵查實務受到更多不可預測的風險。

本文經授權轉載自法操 【調度司法警察條例】高喊廢除的背後，有著什麼樣司馬昭之心？

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