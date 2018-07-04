法操》被冒名還被判刑！法院該怎麼處理？

相信冒名案件大家多少都有聽過幾個，但是如果出現這樣的狀況，法院究竟會怎麼處理呢？首先，像這種Ａ假裝是Ｂ的案件，我們必須先分析他就竟是怎樣的狀況，而這在法律上會區分成「冒名」、「頂替」、「冒名頂替」三種類型。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有通緝犯遭警方攔檢謊報雙胞胎弟弟的身份，因驗尿結果呈現毒品陽性反應送辦，也行簡易判決程序處刑，直到弟弟收到判決書，驚覺自己莫名被判刑而提起上訴後，才讓冒名事件曝光。

冒名、頂替案件怎麼處理？

相信冒名案件大家多少都有聽過幾個，但是如果出現這樣的狀況，法院究竟會怎麼處理呢？

首先，像這種Ａ假裝是Ｂ的案件，我們必須先分析他就竟是怎樣的狀況，而這在法律上會區分成「冒名」、「頂替」、「冒名頂替」三種類型。

「冒名」，顧名思義，就是指被告假稱自己是另一個人。舉例來說，阿法為了脫罪，於是跟檢察官及法官說自己叫「阿操」，這樣就是冒名行為。

「頂替」，則與冒名相反，是指被告本身就不是真正的犯人，而出面偽稱自己是真正的犯人。舉例來說，阿法殺了人後，阿操為了幫阿法脫罪，而謊稱「人是自己殺的」，這樣的狀況就是頂替。

「冒名頂替」，顧名思義就是既冒名又頂替。舉例來說，阿法殺了人後，阿操為了幫阿法脫罪，而謊稱自己就是阿法且殺了人，這樣的狀況就是冒名頂替。

一般案件中，如果到了二審程序才發現抓錯人，在冒名的狀況，實務見解大多認為只是「被告姓名錯誤」的問題，而實質上受審的一直都是原本的行為人，因此在上訴後被發現的話，只需要撤銷原判決，並將名字訂正後，再做一次實體判決就好；若是頂替的狀況，法院則對頂替人在該案為無罪判決（頂替罪另行起訴）；而冒名頂替，實務判例則認為因為被告還是被冒名頂替的真正犯罪人，所以只需要撤銷改判就好。

然而本案中雖然也是冒名的狀況，但由於本案屬於「簡易判決」處刑的情況，因此與面說到的處理方式有些差別。根據最高法院98年台非字第67號判決的見解，由於簡易判決的案件法院僅以書面審理，並沒有實際進行審判，無法認定被告是不是真的就是判決的對象，因此法院應該要撤銷原審的判決，並改判無罪，而不能直接變更原判決被告為真正行為人。

檢察官及警察責任重大

本案新聞中，屏東地檢表示這樣冒名的狀況過去也曾發生，雖然已經加強防範，但是對於有心要冒名的被告來說，還是防不勝防。

然而，在目前科技發達、身份證明系統架構完善的狀況下，要確認一個人究竟是不是冒名的狀況應該已經不像過去這麼困難。即便有這些技術存在，但卻仍存在著冒名的狀況，難道檢警不應該檢討這種沒發現冒名的狀況嗎？檢察官及警察未來應該要更重視第一線的人別審查，否則這樣的狀況未來仍會接連不斷地發生。

本文經授權轉載自法操：被冒名還被判刑！法院該怎麼處理？