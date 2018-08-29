法操》在職檢察官竟媒介性交！ 有何法可罰？

本案經查與「檢察官」從事多次性交易的少女表示，那人確實是位在職的檢察官！檢方接獲此線索後，進行追查，發現該名檢察官任職彰化地檢署，是「公訴組檢察官」蔡曉崙。身為代表國家的執法人員，知法犯法！有何法可罰呢？

◎法操司想傳媒

新聞報導指出，台中地檢署「婦幼專組」偵查一起少女性交易案件時，發現有同好此道的嫖妓LINE群組，其中相當多的對話顯示出，嫖客中竟有一名「檢察官」。而該檢察官，甚至在社群網站散佈一名「17歲重慶妹」的「照片、三圍、對價及可約時間」，等於媒介性交易。

本案經查與「檢察官」從事多次性交易的少女表示，那人確實是位在職的檢察官！檢方接獲此線索後，進行追查，發現該名檢察官任職彰化地檢署，是「公訴組檢察官」蔡曉崙。身為代表國家的執法人員，膽敢知法犯法，就讓《法操》帶各位看看，有何法可罰！

彰化地檢署檢察官蔡曉崙與少女性交易，還透過LINE「吃好逗相報」媒介給同好。（資料照）

兒童及少年性剝削防制條例

談到性交相關的刑罰規範，大家一定會先想到：我國刑法第十六章訂定的妨害性自主罪章。本章是為防止有人違反他人意願與之性交；或為營利而使人性交。其中，為保護未成年兒童，更特別制定了第227條，加重與未成年者性交的罪刑。而本案特別之處，在於該名少女並非屬14~16歲之兒童，而是介於16~18歲之「青少年」，故本案應該先優先適用「兒童及少年性剝削防制條例」。

原先大家知悉的「兒童及少年性交易防制條例」，已於104年1月23日三讀通過，正式更名為「兒童及少年性剝削防制條例」。本條例制定的目的，是為防制兒童及少年遭受任何形式之性剝削，更為保護其身心健全發展。

修改過後的條款，不僅僅處罰與兒童或少年「性交易」之人，更涵蓋了「拍攝、製造」與兒童或少年為性交或猥褻行為的「圖畫、照片、影片、影帶、光碟」的罪犯；以及利用兒童或少年從事「坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞」等侍應工作的罪犯。

其中，更制定了「為營利目的」的罪犯加重二分之一的刑罰。同時，不但加強兒童與少年的性觀念保護教育，更完善了事後安的置照顧系統，是為一大進步！

檢察官知法犯法，有何法可罰？

而本案中，蔡曉崙與17歲少女性交，不但觸犯了「兒童及少年性剝削防制條例」第31條第2項，與十六歲以上未滿十八歲之人發生有對價之性行為，可處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣十萬元以下罰金。

同時，蔡曉崙還在社群網站中散佈了該少女的照片、三圍、對價及可約時間，更已構成媒介行為，觸犯同條例第32條第1項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

接著，若是蔡曉崙有試圖藉著媒介性交而營利，更可處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。最後，身為公務員的他，更會因為同條例第41條，加重刑罰至二分之一。

但據新聞報導指出，審理本件的台中地院，已在2017年4月11日判決蔡曉崙因違反「兒童及少年性剝削防制條例」第31條第2項和同條例第32條第1項，分判處有期徒刑3月和1年7月，顯然法官認為，蔡曉崙並未從中有營利行為。

而彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強也表示，目前已向上級機關通報，如無意外，將在2017年4月17日發出公文，將蔡曉崙停職。

《法操》認為，雖然未有判決書得以公評，但肯定偵查此案的檢察官能快速蒐證，掌握證據，才能讓審理程序迅速進行，讓蔡曉崙受到司法的制裁。也希望台灣能逐步成為一個兒童和少年都能平安、快樂成長的國度。

2018.08.28案件更新：

根據新聞報導及司法院新聞稿，涉及於職務期間媒介未滿18歲女子性交易、及予未滿18歲女子性交易的臺灣彰化地方檢察署檢察官蔡曉崙，於2018年08月28日經職務法庭判決免除檢察官職務，並喪失公務員任用資格。

本文經授權轉載自法操 在職檢察官竟媒介性交！ 有何法可罰？