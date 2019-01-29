胡，怎麼說》魔影幢幢 -1個月來發生的5件惡兆

2019年至今不到1個月，有5件看似各自獨立的單一事件，串連起來則背後彷彿依稀有一隻巨魔之手在操弄，值得大家警惕！

其1，急統派成員鄭惠中當眾施暴掌摑文化部長鄭麗君，並拿「反去蔣」當做「打人有理、暴力無罪」藉口，急統派政黨、徒眾大力聲援。掌摑事件即使是暴徒個人惡行，但急統同夥黨徒的聲援則不會是單一事件。

急統派成員鄭惠中當眾施暴掌摑文化部長鄭麗君，並拿「反去蔣」當做「打人有理、暴力無罪」藉口，急統派政黨、徒眾大力聲援。（資料照）

其2，2014年高雄氣爆事件，藍營政、媒、名嘴又拿善款使用來重炒，目標是打擊現任總統府秘書長陳菊。

這個不幸災難事件的前因後果、事發經過、救災救難、追究刑事、行政責任、災後重建、代位求償、善款使用等等，資訊都已公開，但因資訊量非常大，藍營政媒名嘴就是藉著大多數人不可能吸收所有資訊，從中截取片斷扭曲，用來做為攻擊陳菊的武器。

其實，只要用同一標準比較，高雄氣爆的善後處理，比新北市八仙粉塵爆、花蓮地震都週詳完備。但是，藍營政媒無視於事實俱在，猛烈攻擊陳菊，目的有二，一是摧毀陳菊來打蔡英文及民進黨，二是摧毀陳菊，來為韓國瑜炮製治理高雄的神話。

目的有二，一是摧毀陳菊（左）來打蔡英文（右）及民進黨，二是摧毀陳菊，來為韓國瑜炮製治理高雄的神話。（資料照）

其三，前馬英九朝代的外交部長歐鴻鍊，拿謝長廷發重誓否認講過的話（蘇啟誠有憂鬱症所以自殺）、硬塞到謝長廷的嘴巴裡，再猛批謝長廷卸罪、脫罪。前大阪處長蘇啟誠自殺事件，是在去年九月發生的不幸，為何2019年又經由曾在駐瓜大使任內擁有美國綠卡、當部長才放棄仍被稱為「綠卡部長」的歐鴻鍊口中重提、藍營政媒再追加攻謝？

歐鴻鍊是當年馬英九「外交休兵」搞到「外交休克」的執行者，藍營此時再攻謝，以及日前猛攻「口譯哥」，意圖昭然若揭，就是要去除能做事的人，與中國在國際間全面打壓台灣的目標一致，讓蔡政府的外交再休克。

前馬英九朝代的外交部長歐鴻鍊，拿謝長廷發重誓否認講過的話（蘇啟誠有憂鬱症所以自殺）、硬塞到謝長廷的嘴巴裡，再猛批謝長廷卸罪、脫罪。（資料照）

日前猛攻「口譯哥」，意圖昭然若揭，就是要去除能做事的人，與中國在國際間全面打壓台灣的目標一致，讓蔡政府的外交再休克。（資料照）

以上3件事，讓人警覺，藍紅軍炒作假新聞、打擊民進黨政府的事，仍然一直在搞！

其4，其5，一個是打傷警察卻在網路秀出民進黨證，自稱因此獲交保而得意洋洋，另一個是砸毀新潮流辦公室大門，自己大肆宣揚，並攻擊民進黨要角。這兩件原只是小案，但是，不管其動機如何，他們都毫不避忌的透過網路宣揚自己惡行，提供藍紅媒體立即加料批判民進黨政府的素材，都達到讓討厭民進黨、教訓民進黨醱酵的目的。

一個是打傷警察卻在網路秀出民進黨證，自稱因此獲交保而得意洋洋，另一個是砸毀新潮流辦公室大門，自己大肆宣揚，並攻擊民進黨要角。（取自臉書爆料公社）

民進黨新潮流系的「台灣新社會智庫」辦公室被砸。（資料照）

以上2019年不到1個月間發生的5件事，環環相扣，恐將形成台灣民主的惡兆，彷彿依稀香港民主派近年的遭遇，除了遭到中共掌控的媒體經年、累月、按日圍剿、港府聽命中共專制政權，中共更藉網路霸凌，指使左派惡徒以暴力威脅對付民主派，讓民主派支持者深感威脅，逐漸噤若寒蟬。

今天的香港，明天的台灣！若大家不能醒覺，這個民主破毀、自由斷絕的惡夢，令人憂心恐在台灣出現的時間已不遠！

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