胡，怎麼說》巴掌暴力的背後靠山是......

暴徒鄭惠中公然對文化部長鄭麗君突襲打巴掌施暴事件，引起各界公憤，最可議的是，國民黨竟明挺、暗挺施暴者，如此自甘墮落，立即掉落沉淪到與鄭惠中同級，更讓人強烈質疑，施暴者的背後靠山，就是國民黨！



巴掌暴力事件發生後，看國民黨怎麼說的？副主席郝龍斌說是「這一巴掌，官逼民反」，國民黨的兩個發言人唐德明、歐陽龍先後只說，不支持、不贊成暴力，完全沒有譴責暴力行為，反而大罵民進黨政府，要民進黨在譴責鄭惠中之前，應先檢討自己並為此事件負責。

文化部長鄭麗君被突襲掌摑施暴，引起各界公憤，最可議的是，國民黨竟明挺、暗挺施暴者，更讓人強烈質疑，施暴者的背後靠山，就是國民黨！（鏡週刊授權使用）

國民黨還大翻舊帳，指稱國民黨過去有那幾個人遭民進黨人士打巴掌云云。



看看以上發言，國民黨不就是在暗挺、明挺暴徒、鼓勵暴力嗎？有最大在野黨國民黨當靠山，難怪施暴者有恃無恐，打人大巴掌竟還說「太便宜她了」。



國民黨要算舊帳，那麼，只要把國民黨對台灣人民施暴加害的慘痛紀錄翻出百分之一、二，罪惡只能用「罄竹難書」形容！二二八事件殺害多少無辜的人民，罄竹難書！白色恐怖殺了多少無辜的人民，罄竹難書！更多的人民受冤被刑求拷打、關押監禁，件件都是罄竹難書！



其實，國民黨要翻舊帳，也要翻翻多少黨員同志被中國共產黨殺掉的舊帳，用百萬、千萬才能計算吧。



現在，國民黨卻去跟共產黨「國共一家親」，合作鬥倒民進黨、打垮台灣政府，只要對民進黨不利的、能毀損台灣政府形象的，不管用打、用罵、用假消息，它不但不反對，還明裡、暗裡支持。這次國民黨出來挺巴掌施暴者，令人強烈質疑，施暴者的背後靠山就是國民黨，而靠山背後還有大靠山，就是中共。

施暴者鄭惠中說是因不滿去蔣才會想到掌摑鄭麗君，她卻被發現曾參加統促黨活動，老蔣生前最反共，統促黨卻是親共搞促統促使中華民國滅亡，她的暴行及為施暴找的理由根本自相矛盾，她恐怕只是個棋子的棋子，被用來羞辱政府首長、撕裂台灣的工具。（記者潘少棠攝）

至於施暴者鄭惠中，她說是因不滿去蔣，卻參加統促黨活動，但老蔣最反共，而統促黨親共搞促統卻會促使中華民國滅亡，台灣被中共專制統治，她的暴行及為施暴找的理由，根本自相矛盾。因此，可以合理推斷，她只是個棋子的棋子，被用來羞辱台灣政府首長、撕裂台灣的工具而已，其背後操控的勢力，更值得大家警惕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/