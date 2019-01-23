Mygopen》【易誤解】臉書社團沒互動簽到自動被踢？管理員無法得知誰潛水！

真的不要被 Facebook 的公告誤解了，主要目的是要把「已加入社團，卻從未造訪的使用者」移動到「已邀請名單」，不是各大社團說的沒互動就會把你踢掉，喜歡潛水的其實繼續潛水是沒問題的。

Mygopen

這陣子臉書各大社團傳出 FB 新機制？說沒互動社員將會自動被退出社團，所以大家都紛紛做簽到的動作，你可能也會在 Facebook 塗鴉牆上看到這類的訊息，實際上並不是這樣的！

事實上只會標示「從未造訪社團的用戶」而已，你無論是潛水或是沒去簽到，其實都沒有關係的，不用害怕被踢出去。

曲解臉書社團沒互動簽到會被踢的貼文

原始 Facebook 貼文版本：



我們想確保用戶加入與自身相關且富有意義的社團。今天，我們會將已加入社團、但從未造訪社團的用戶移到社團成員名單的「已邀請」部分。在成員名單中，你可以查看社團的最新成員數。也可以傳送提醒以邀請成員。



部分媒體有這樣類似的討論：

部分媒體卻誤解成「沒互動社員將會自動被退出社團」!其實真的不用害怕被踢出去。（圖片來源：毒舌痞子的543日記臉書粉絲專頁）

訊息解讀說明：

真的不要被 Facebook 的公告誤解了，主要目的是要把「已加入社團，卻從未造訪的使用者」移動到「已邀請名單」，不是各大社團說的沒互動就會把你踢掉，喜歡潛水的其實繼續潛水是沒問題的。

實際狀況解釋：

許多人可能會誤解 Facebook 的官方通知，加上各大社團叫大家簽到推波助瀾之下，真的有超多人在貼文下面留言簽到的，所以大家可能在 FB 會被這類簽到文給洗版。

這個公告並不是幫管理員自動刪除沒互動的社員，臉書這個功能主要是把許多點了「加入社團」，卻從來沒有進入到社團的人，將從未造訪社團的用戶移到社團成員名單的「已邀請」清單。

實際上 Facebook 並不會自動刪除這些人，就算你只是個常潛水看貼文的人，或是沒有做簽到動作的人，社團管理員其實也沒辦法抓出這些人的。





未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【易誤解】臉書社團沒互動簽到自動被踢？管理員無法得知誰潛水！

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