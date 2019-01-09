Mygopen》【假臉書】中油自助加油5折詐騙！臉書聊天機器人騙你加假LINE

近期常會出現這樣類似的詐騙手法，藉由臉書騙你加入山寨的 LINE＠ 帳號，假的「中油優惠」盜用了中油官方形象設計，設計整套的假貼文在山寨官方臉書粉絲專頁來辦活動。

Mygopen

你臉書收到「中油迎新年推出特別活動」、「底下輸入「我愛中油」即可享有自助加油5折優惠」的貼文嗎？藉由成立假的粉絲專頁「中油優惠」，透過 Facebook 聊天機器人的方式，私訊拉粉絲加入假的 LINE 帳號，詐騙訊息要你「請對粉絲團及文章按讚分享來取領折價卷」，真的不要上當了，完全是假的！中油官方目前也沒有這樣的活動。





這個假活動在臉書瘋傳分享，這並不是正版的中油粉絲專頁辦的活動，經過實際測試檢驗，私訊的連結內容也是將你騙到山寨的 LINE＠ 帳號，無論什麼品牌，如果你看到類似的手法真的不要上當！



中油自助加油5折的臉書詐騙

原始 Facebook 貼文謠傳版本：

中油迎新年推出特別活動

新的一年中油將推出專屬我們的官方網站

由於長年油價飆漲因此新的一年中油將搭配自助加油方案給予民眾優惠 活動開始日期由1/10起至2/10截止

底下輸入「我愛中油」 #即可享有自助加油5折優惠

你會在臉書上看到這樣的山寨粉絲專頁「中油優惠」辦活動：

短短時間就破 500 分享，還持續增加中！依照假粉絲專頁的方式留言，接著就會有臉書聊天機器人傳私訊給你：

自助加油5折活動辦法:



1.請對粉絲團及文章按讚

2.將文章分享出去

3.取領折價卷 http://bit*ly/2ACXOYi

4.小編提醒你加油請記得熄火加油

如果你照著指示去做，很可能就會加入這個假的 LINE＠ 帳號。

你會發現這是沒有官方品牌的灰色盾牌，完全是慣有的個資詐騙手法，真的不要再轉傳分享了，而裡頭絕大多數的受害者都是來自於 Facebook。



詐騙破解說明：

近期常會出現這樣類似的詐騙手法，藉由臉書騙你加入山寨的 LINE＠ 帳號，假的「中油優惠」盜用了中油官方形象設計，設計整套的假貼文在山寨官方臉書粉絲專頁來辦活動。



免費取領折價卷也是假的，運用臉書聊天機器人自動回覆，要你在臉書貼文下方留言，接著聊天機器人就會將詐騙連結私訊給你，要求你分享給更多人去加入。

實際狀況解釋：

相關手法都可能藉由類似 CHATISFY 聊天機器人平台設計的 FB 聊天機器人，其實最後目的還是要誘使你去加入假的 LINE＠ 帳號，未來再將這些帳號轉賣套利，建議盡量不要去點選奇怪或不明的連結，中油這樣的臉書貼文，就是要你去分享給更多人去做騙個資的動作，現在也愈來愈多這樣的手法，不可不慎！

本文經授權轉載自Mygopen 【假臉書】中油自助加油5折詐騙！臉書聊天機器人騙你加假LINE

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/