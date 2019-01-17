Mygopen》【假LINE】菌類不能和茄子一起吃？蘑菇中毒17人死亡？謠言勿信

這完全是謠言！食藥署當時也出面澄清，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親友。當時食藥署食品組組長潘志寬直斥全是謠言，國內根本沒有接獲任何一件蘑菇中毒通報，何況供食用的菇類，從過去到現在都沒聽聞有過中毒事件。

Mygopen

你 LINE 收到「菌類不能和茄子一起吃」、「蘑菇中毒醫院死亡17人」這樣類似的老謠言？內容說蘑菇和茄子、小米、大黃米一起吃就會中毒，還說醫院最近收了很多吃蘑菇中毒的急診患者，甚至還傳出中毒致命，這完全都是假的！對此過去食藥署也出面闢謠了，真的別再傳了！

這則蘑菇和茄子一起吃會中毒的網路謠言，前年傳過，今年又發作。

毒物科主任顏宗海表示：只要市場買得到的食用菇類，安全性沒問題，學理上更沒所謂的食物「相剋」混吃中毒之說，別再相信毫無根據的說法了。



菌類不能和茄子一起吃、蘑菇中毒死 17 人的謠言

原始謠傳版本

緊急通知：這是國內醫大訊息，已經死去17人，友情提醒:-最近醫院急症診治的患者大都是蘑菇中毒，今年蘑菇豐收，蘑菇可以和小白菜一起炒，但不能和茄子一起吃，會中毒，在水焯（把蔬菜放到沸水中略微一煑就撈出來）蘑菇的時候放大蒜，如果大蒜變色了，就有毒，不可食用。而且蘑菇和小米、大黄米千萬不要同吃，會產生一種毒素，醫院暫時治不好，後果很嚴重 ，望大家相互轉告……

或這個

轉寄

有在家煮飯的爸爸、媽媽：請注意！菌類不能和茄子一起吃，各位注意到了嗎？今年各種蘑菇特別便宜。這是當醫生的同學轉發的，請注意！轉發「 緊急通知」台大醫院已經死17人，友情提醒，最近醫院急診的患者比較多，大都是蘑菇中毒， 今年蘑菇豐收，蘑菇可以和小白菜一起炒,但不能和茄子一起吃，會中毒。而且蘑菇和小米、大黃米千萬不要同時吃，會產生一種毒素，醫院治不好，後果很嚴重。 望大家相互轉告！不要點贊，擴散出去為了親朋好友及所有認識與不認識的人的安危，請你動動手指頭，別在乎花點流量。 救人一命勝造七級浮屠呀！也是積善行德，功德無量！.......

蘑菇有多醣體且富含纖維質。圖為種植磨菇，與本文無關。（資料照）

謠言破解說明

這完全是謠言！食藥署當時也出面澄清，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親友。當時食藥署食品組組長潘志寬直斥全是謠言，國內根本沒有接獲任何一件蘑菇中毒通報，何況供食用的菇類，從過去到現在都沒聽聞有過中毒事件。

正確闢謠解釋

食藥署回應：內容無相關的資料來源，且無科學論述依據！由於國人健康意識提升，對於食安相關議題重視，因此許多有關食品問題的傳言也越來越多，但大家真的不要亂傳，因為多數都是誇大或未經證實的內容，常引發民眾恐慌。

由於國人健康意識的提升，對於食品安全相關議題更加重視，所以有關食品問題的傳言也越來越多，但多數是誇大或未經證實的內容，常常引起許多民眾的恐慌。

關於網路流傳「蘑菇中毒造成醫院死亡17人」的訊息，其內容沒有相關的資訊來源，而且也沒有科學論述依據。

根據媒體報導，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示：只要市場買得到的食用菇類，安全性沒問題，學理上更沒所謂的食物「相剋」之說，沒有什麼食物跟另一種食物混吃會中毒的，民眾不要再相信毫無根據的說法了。

如果收到過去的新聞報導，又加上了新的描述，請務必先做些簡單的查證，避免造成恐慌囉！



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：食藥好文網 - 網路盛傳「蘑菇中毒造成醫院死亡17人」的訊息，請問是真的嗎？

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】菌類不能和茄子一起吃？蘑菇中毒17人死亡？謠言勿信

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