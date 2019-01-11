Mygopen》【假影片】巴黎艾菲爾鐵塔煙火秀超水準？！12多分鐘都軟體做的！

除了巴黎地標艾菲爾鐵塔的精彩煙火秀影片之外，其實過去也有傳過「這才叫煙火，101放的只能勉強叫鞭炮」說是湖南新研發的煙火的假影片，這些都是透過煙火軟體做出來的模擬影片，專家表示真的煙火不可能做出這樣的效果，別再誤傳囉！

Mygopen

你收到 LINE 穿「超水準的！！太太精彩了」、「不愧是巴黎的地標艾菲爾鐵塔」這樣的影片嗎？謠言訊息還說「全長有12多分鐘喔不看完可惜」。事實上這段 YouTube 影片「FWsim piromusicale tour eiffel by FRANCEPIRO」其實是用軟體做出來的模擬電腦動畫（標題都這樣告訴你了），並非真正的巴黎鐵塔的煙火秀！其實只要有了這個軟體搭配音樂後，我們也可以做一段屬於自己的 3D 煙火特效影片唷！

其實搭配軟體和音樂真的不難，你自己都能做出來。

巴黎艾菲爾鐵塔煙火秀的假影片

原始謠傳版本：

看過後你不會再想看101大樓的煙火秀了！

超水準的!!太太精彩了 ！不愧是巴黎的地標艾菲爾鐵塔 全長有12多分鐘喔不看完可惜，尤其最後幾幕。

http:/www.youtube.com/watch?v=wOtgAtiBZXE

謠言影片破解說明：

除了巴黎地標艾菲爾鐵塔的精彩煙火秀影片之外，其實過去也有傳過「這才叫煙火，101放的只能勉強叫鞭炮」說是湖南新研發的煙火的假影片，這些都是透過煙火軟體 FWSim 做出來的模擬影片，專家表示真的煙火不可能做出這樣的效果，別再誤傳囉！

用 FWsim 這套軟體就做得出來囉！網路上傳的類似煙火秀的錯誤訊息影片都是用這個做出來的。

實際狀況解釋：

這是透過煙火模擬軟體 FWsim 製作的影片，效果逼真之外搭配美妙的音樂真的會讓人以為是真的，但是就「太完美」了。這個軟體提供了多種選擇的 3D 煙火形狀，結合時間軸介面可以設計要出現特效的時機，我們自己都可以製作一段模擬煙火影片。

本文經授權轉載自Mygopen 【假影片】巴黎艾菲爾鐵塔煙火秀超水準？12多分鐘都軟體做的

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