台灣回憶探險團》1949 蔣介石下野，副總統李宗仁代行職權

回顧臺灣二戰後的命運，蔣介石依盟軍命令派員在簽約確認歸屬前軍事代管臺灣，臺灣卻遭中華民國政權惡質對待。

◎台灣回憶探險團

1948年底，國共內戰局勢明朗，國民黨政權兵敗如山倒，黨內派系鬥爭也愈演愈烈，蔣介石於1949年1月21日下野，由李宗仁代理總統，實際上蔣卻在背後無視李宗仁繼續操控佈署軍政。同一時間，擁有日本50年精實建設、工業基礎及人才的臺灣，慘遭中華民國政權鎖定為逃亡地。

蔣介石（右）於1949年1月21日下野，由李宗仁（左）代理總統，實際上蔣卻在背後無視李宗仁繼續操控佈署軍政。（取自網路）

回顧臺灣二戰後的命運，蔣介石依盟軍命令派員在簽約確認歸屬前軍事代管臺灣，臺灣卻遭中華民國政權惡質對待。除了經歷二二八大屠殺，又當成免費提款機狂印臺幣墊付中央政府支出，並且對金圓券設定不合理的匯率，導致臺灣捲入中國惡性通貨膨脹被掏空榨個精光，在蔣介石下野當時一斤米已漲到接近十萬圓之譜。為了逃亡來臺灣做準備，中華民國政權於是對臺著手進行一連串貨幣改革措施，例如停止由臺灣銀行墊付中央政府支出，並預備發行新臺幣止血以免連逃亡地都不保，這也就是後來的「四萬換一塊」事件。

除了經歷二二八大屠殺，又當成免費提款機狂印臺幣墊付中央政府支出，並且對金圓券設定不合理的匯率，導致臺灣捲入中國惡性通貨膨脹被掏空榨個精光，在蔣介石下野當時一斤米已漲到接近十萬圓之譜。（台灣回憶探險團臉書）

在中華民國政權戰後對臺任意掏空到逃亡求生的整個過程中，臺灣被他們當成了什麼？理解歷史稍有智商的人也能理解。但我們從來聽不到一句道歉，也聽不到一句感恩，取而代之的，卻是一連串拙劣至極的政治神話與謊言「帶來黃金解救臺灣」「要不是我們你們早就被中共統治了」，至今未歇。

談這些事情絕非如黨國勢力為了規避己身責任所發明的話術:「翻舊帳」、「撕裂族群」，而是我們必須去了解真實的歷史、釐清事情的來龍去脈，社會才有可能建立共識、以負責任的態度面對過去、想通「大家彼此相處的合理態度是什麼」，然後記取教訓、告別傷痛、團結邁向未來。刻意掩蓋事實忽略不提，讓事情陷入永無止境的糾結，才是真正在撕裂族群。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1949.1.21 蔣介石下野，副總統李宗仁代行職權

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