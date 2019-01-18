胡，怎麼說》台灣面對的黨國之虐、中國之虐！

看見虐童，天地難容、人神共憤！虐，有看的見的，看不見的更多，虐，就在我們四週，虐，無所不在的包圍著我們。古今多少虐？內外多少虐？台灣人民多少年來，一直都處在被虐狀態。

台灣遭到最大、最殘酷的虐，就是中國之虐！中共專制政權從過去、現在、未來，都無所不用其極的以各種手段對台灣施虐。

「一國兩制」就是中國今年開始對台灣虐待的新招式，大多數台灣人民都知道必須反抗中國之虐；但親中統派政黨、政客、媒體，看的見虐童之惡劣，卻無視惡質更大、危害更全面的中國對台灣之虐，反而助紂為「虐」，充當中國虐台的爪牙，這種行徑更是天地不容、罪大惡極！

台灣遭到最大、最殘酷的虐，就是中國之虐！圖為習近平。（路透）

虐，是專制政權的「日常惡習」，以虐逞威，是它維持專政的殘暴手段，中共政權對穆斯林、對基督徒、對維權人士、對民主運動、對退伍老兵....，一貫的就是以暴虐壓制。你跟它一個中國，你就被它踩在腳底任其凌虐！

台灣人民還曾長期遭到國民黨黨國威權之虐，政、經、社、文、教、媒體等等都在黨國權貴集團掌控之下，人民被虐卻還被迫表態對黨國「感恩懷德」，等於遭到雙重虐待。於今，黨國之虐仍劣跡斑斑，黨國餘孽仍不時肆虐。

黨國權貴餘孽現在仍十分囂張，像馬英九最近吹噓他當年「甲等特考」第一名，勾起台灣人民對黨國威權時代的惡劣回憶，他就是吃定台灣人民很容易遺忘，才會拿這來說嘴。

他1986年甲考及格，其實去古未遠，很多人都知道，「甲考」就是為黨國權貴子弟「量身訂做」、黑官漂白、升官捷徑的「假考」，而他在甲（假）考之前，沒文官任用資格的黑官，已擔任13職等的總統府第一局副局長5年，這對眾多高考好不容易過關，卻只能出任6職等文官、30年努力都爬不到這個高位的公務員來說，權貴子弟能、你不能，現在馬竟又拿出炫耀，真是情何以堪，簡直就是黨國權貴再次耍威施虐。

馬英九最近吹噓他當年「甲等特考」第一名，其實去古未遠，很多人都知道，「甲考」就是為黨國權貴子弟「量身訂做」、黑官漂白、升官捷徑的「假考」。（資料照，截圖自馬英九臉書）

幼童可憐被虐，無法自保又無處求救；台灣已是主權獨立的民主國家，台灣轉大人了，不是幼童，必須全面清除黨國之虐。

面對更惡劣殘酷的中國之虐，2300萬人應一齊來對抗，絕不接受中國施虐！

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