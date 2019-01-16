自由開講》甲等特考這種東西還敢拿出來說嘴？

◎展昭

馬英九說，他比口譯歌名正言順，因為他老早通過甲等特考，然而1993年時任考選部長的王作榮，在接受國民黨籍的國大詢問時指出，甲等特考幾乎沒有不舞弊的，在他任內不會再辦甲等特考。

馬英九說，他比口譯歌名正言順，因為他老早通過甲等特考!（中央社）

看來馬英九是真的瞧不起台灣人的智商，以為台灣人這麼好騙。這些國民黨特權人士，不參加高普考，卻走後門，有何值得驕傲的？居然有些民眾被當傻瓜騙，讓他連任兩屆總統，如今享受總統禮遇！

甲等特考通過者，直接取得簡任第十職等任用資格，實際職位包括「簡任專門委員」、「簡任視察」等，考取的名人有馬英九、蕭萬長、關中、城仲模、朱武獻、徐享崑、陳伸賢、朱明昭等；惟此考試不定期釋出極少量名額，受廣泛批評是「為權貴子弟量身打造的當官捷徑」，因此已全面停辦。 為何大家須參加高普考，這些權貴就不必？

有此可知，國民黨是以腐敗滿清官僚自居，只有他們可以享受特權，而別人不行，是騎在人民頭上的敵人，值得譴責。難怪許多人都說，國民黨不倒，國家不會好。如今國民黨如同百足之蟲，死而不僵，還在繼續亂台，大家應送「鐘」給他們，幫他們「超渡」。

（教師）

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