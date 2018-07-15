自由開講》為何國民黨總是比別人喊得最大聲？

◎展昭

行政院日前公布內閣改組名單，由民進黨不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）接任發言人，如今卻爆出她曾因酒駕遭判刑2個月。消息曝光後，網路上罵聲一片，國民黨人狂酸谷辣斯完全符合總統蔡英文說的「千杯千杯再千杯」。對此，谷辣斯稍早坦承確有此事，同時強調這是不對的事，願意當終身反酒駕志工。

行政院日前公布內閣改組名單，由民進黨不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）接任發言人。（資料照）

谷辣斯酒駕是不對， 已經是四年前的事，已被判刑，自己也已認錯，知錯能改，善莫大焉。

反觀許多國民黨人呢？貪汙腐敗、世所罕見，連目前正在參選某市百里侯的人，家人卻在經營房租事業，大賺學校與學生的錢，道德上說得過去嗎？如今那棟大樓已被宣布為違法，為何當事人還不捐獻或降租？

如果說這是他家人的事，與自己無關，那麼以前阿扁太太處理財務不當的問題，為何將責任推到阿扁身上？試問，公平嗎？

在看國民黨高官的貪腐，如最近馬某人的賤賣三中案，只是圖利他人嗎？難道自己沒有好處嗎？以前的富邦案與大巨蛋弊案又如何？馬某人有道歉嗎？七年前的宇昌案，國民黨對小英的抹黑，以及四年前對柯文哲的抹黑，至今國民黨有人出面道歉嗎？能比得上谷辣斯的真誠嗎？

北檢認為前國民黨黨主席馬英九涉嫌賤賣三中，依證交法等罪起訴。（資料照）

如同扁案一樣，別人可以批評谷辣斯，只有國民黨沒有資格，為何國民黨總是比別人喊得最大聲？在批判別人之前，國民黨是否應先檢討自己？