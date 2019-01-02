台灣回憶探險團》1970.1.2 彭明敏脫出臺灣前往瑞典

當年彭明敏教授主張「反攻大陸」是騙局、中華民國宣稱自己代表中國是肖話、中華民國遲早會被踢出聯合國，當時在黨國洗腦下，不少人認為講出這種言論者是「共匪同路人」「腦袋有問題」是激進的瘋子。而時隔多年，眾人相信的鬼話，從「反攻大陸」轉移成「放下過去快點拼經濟」、「滅東廠」、「發大財」之類的黨國話術。

台灣回憶探險團

「反攻大陸」是騙局、「中華民國宣稱自己代表中國是肖話」、「中華民國遲早會被踢出聯合國」，請問以上哪一點說錯了？現在開口閉口「都一樣爛啦」自以為客觀中立好清新的人大概很難想像，以前講實話的下場動輒是家破人亡妻離子散，臺灣又付出多少代價才從獨裁政權掌控下逐步走向民主。

1964年，時任臺大政治系教授，被中國國民黨統治當局賞識、前途一片光明的彭明敏，偕同兩位學生謝聰敏、魏廷朝起草〈臺灣人民自救運動宣言〉。宣言內容直指「世界必須承認一個中國和一個臺灣」、「反攻大陸絕不可能」、「國民黨政府既不代表中國、也不代表臺灣」，整份宣言內容條列八項，將當時臺灣的處境和面臨的問題分析清楚，強調民主原則、國家元首的權力不應無限上綱，並提出三個基本目標：一、確立反攻大陸不可行，共同推翻國民黨政權，建立新的國家與政府；二、制定新憲法，建立有時效並向人民負責的政府，保障基本人權；三、以新會員國的身分加入聯合國，並與他國建立邦交。

1964年，時任臺大政治系教授，被中國國民黨統治當局賞識、前途一片光明的彭明敏，偕同兩位學生謝聰敏、魏廷朝起草〈臺灣人民自救運動宣言〉。

這樣一份直白又務實的宣言，無疑是揭開了當時以黨領政的國民黨政權，以「反攻大陸保衛中國」等空泛口號，蒙蔽、洗腦，甚至壓迫臺灣人的醜惡本質。〈臺灣人民自救運動宣言〉雖然因印刷過程風聲走漏而沒能對外曝光，但也使得彭明敏、謝聰敏、魏廷朝三人因「意圖顛覆政府」而下獄。

其中，彭明敏原遭判八年有期徒刑，雖然在親人與律師的奔走下得到特赦，卻在出獄後面臨特務不分晝夜的尾隨跟監。親朋好友等與彭明敏有所接觸的人事物，幾乎全數都受到國民黨政權的監視甚至威脅。

受軟禁的情況使得生活越來越黯淡，因拒絕合作而與國民黨決裂、沒有工作、連生命都受到威脅，甚至可能再度被捕。彭明敏在《逃亡》一書之中，記載了當時的三個選擇：

A.不要尊嚴、不要驕傲，依照國民黨的安排……自次鐘聲乖乖作一個順民。 B.繼續拒絕接受國民黨的條件……，最終可能再次被捕，面臨死刑或更長刑期、被暗殺、被終身監禁。 C.冒險脫出臺灣

而最終，他選擇了C。

在複雜多變的國際情勢與國民黨無孔不入的特務網絡之中，彭明敏開始擬定脫出臺灣的計畫，並積極與可能伸出援手的國際友人秘密通信，從取得護照、檢疫書，到完整的執行計畫表、電報密碼、瑞典的政治庇護，一一安排。其計畫中最具冒險性的易容喬裝與替換護照照片，也順利找到宗像先生友人阿部賢一與之配合。其規劃之周詳縝密，能夠完全閃過國民黨的情報網。1970年1月2日，在 國際特赦組織彭案小組與日本友人宗像隆幸先生的幫助下，彭明敏喬裝成阿部賢一，使用他的護照與容貌，成功脫出臺灣。1/4抵達瑞典。

1970年彭明敏初抵瑞典。（資料照，玉山社 提供）

「海島的最後一絲韋光，在後面漸漸消失了。我差不多已經到達了公海，擺脫了國民黨特務的掌握。在我一生中，從未感受到這樣「真正」自由的感覺。過去十四個月的牢獄和近五年的監視，使我實在無法相信我終於能夠從囚禁中脫出。」在脫出之後，彭明敏留下這樣的字句，而字裡行間理深沉的愁苦與驚險，是外人無法輕易感受的。在脫出之前，為了不擴大牽連，在成功脫出之前甚至不能告知妻小他即將遠行、和母親的最後道別也顯得格外沉重。此外，擬定遺囑也是必要的，萬一被捕，必須事先否認在任何可能的刑求逼供之下，被迫所作的「自白」和「悔過」，因為已經預見國民黨陰險的手段。

但儘管成功脫出，在海外就真正享有「自由的滋味」了嗎？儘管重新回到學人的身分，得以自由的評論時政與四處演講，但與妻小分離、與故鄉訣別的重量，又該如何計算？一直到臺灣經歷解嚴、獨裁者蔣經國死亡，彭明敏終於得以返臺，已是闊別家鄉二十二年的1992年。

一直到臺灣經歷解嚴、獨裁者蔣經國（左）死亡，彭明敏終於得以返臺，已是闊別家鄉二十二年的1992年。（維基共享）

當年彭明敏教授主張「反攻大陸」是騙局、中華民國宣稱自己代表中國是肖話、中華民國遲早會被踢出聯合國，當時在黨國洗腦下，不少人認為講出這種言論者是「共匪同路人」「腦袋有問題」是激進的瘋子。而時隔多年，眾人相信的鬼話，從「反攻大陸」轉移成「放下過去快點拼經濟」、「滅東廠」、「發大財」之類的黨國話術。也許再過幾十年，歷史會再次告訴我們，誰才是瘋子，但屆時臺灣的命運，又會是如何？

了解歷史，是每一個臺灣人的責任。無知的代價，是讓其他人跟著陪葬。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1970/1/2 彭明敏脫出臺灣前往瑞典

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