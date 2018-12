超A評論》小黑人桑波的騷動：百年童書史裡的他者想像

童書作為一種文化生產與教育工具,反映了一個社會的世界觀與族群關係。從白人設定的睡美人、小美人魚,到對膚色黝黑族群想像的桑波,再到晚近迪士尼系列對於東方想像的木蘭,以及企圖與墨西哥族群文化對話的可可夜總會,我們可以看見兒童的世界與當代跨文化的交融與理解,正在不斷向前發展。

石易平/輔仁大學社會學系助理教授

今年聖誕購物季,PRADA新一季的包包吊飾「神秘家族PRADAMANIA」引發一陣非預期的風暴。吊飾玩偶OTTO,第一眼給人的印象或許比較像是一隻猴子,其圓滾滾的黑色身體,加上大紅厚唇與圓睜大眼,號稱是PRADA神秘家族中的一款未來世界生物。然而,在PRADA紐約市蘇活區的專賣店,卻將OTTO與一張黑人小男孩開心吃著西瓜的圖卡並陳於玻璃櫥窗中,引來非裔人權律師Chinyere Ezie登門抗議,店員卻告知她「之前也有黑人店員抱怨過,不過他已經無法在這裡工作」。憤怒的律師Ezie稍後也在個人臉書上指出PRADA涉嫌種族歧視,此貼文一出,引起網路眾多迴響,逼迫PRADA官方在兩周後出面澄清,說明其公仔「其實是一個想像世界中的人物,我們沒有意圖要冒犯任何人,或指涉blackface」。OTTO也因此被下架,PRADA甚至宣布在公司中增設多元諮詢委員會,以防類似事件再度發生。

律師Ezie稍在個人臉書上指出PRADA涉嫌種族歧視,此貼文一出,引起網路眾多迴響,逼迫PRADA官方在兩周後出面澄清。(圖:取自Chinyere Ezie 臉書)

為什麼一個義大利高級品牌服飾的設計小物,竟能引起如此廣泛且嚴厲的譴責?美國消費者為何會認為其侮辱了有色人種的形象?

其實,律師Ezie女士的指控背後,蘊藏著一段跨越百年與全球的兒童繪本禁書史。這本繪本甚至曾經榮登日本暢銷兒童讀物冠軍,甚至各位讀者可能也曾經看過,那就是《小黑人桑波》。

儘管PRADA的櫥窗中似乎並未明確提及,但在Ezie的臉書發文以及後續的媒體報導之中,都提到了此公仔形象設計中對於「桑波(Sambo)意象」的指涉與類比。作為一本兒童繪本故事的主人翁,桑波這個角色為何引發如此爭議?與種族主義有何關聯?

吊飾玩偶OTTO,第一眼給人的印象或許比較像是一隻猴子,其圓滾滾的黑色身體,加上大紅厚唇與圓睜大眼,號稱是PRADA神秘家族中的一款未來世界生物。(圖:網路)

《小黑人桑波》這本原名為《The Story of Little Black Sambo》的兒童讀物,出版於1899年,作者為蘇格蘭人Helen Bannerman女士。她在隨同英國軍醫夫婿前往殖民地印度就職之際,為了向她的孩子介紹印度文化而編繪此書。原書內容描述一個膚色偏黑的南印度小男孩Sambo,接二連三遇到老虎威脅他的生命,他便以父母給他的美麗衣物和老虎交換,來向老虎求情,最後桑波讓搶著當森林之王的老虎們,在棕梠樹下成圈追逐,化成了一堆黃油,小黑桑波因而得救,而且開心回家吃了169塊鬆餅。故事內容有男孩的冒險、凶狠的老虎、機智的問答以及驚奇的結局,充滿各種童趣的要素,《小黑人桑波》成為廣受歡迎的繪本故事,也在世界各地得到了無數的改編與重繪出版。

《小黑人桑波》原名為《The Story of Little Black Sambo》,出版於1899年,作者為Helen Bannerman。(圖:網路)

這樣聽起來有趣又無害的劇情,怎麼會成了一個種族歧視的典故呢?

首先,在Bannerman的原著中,其實就已經隱含了當時西方人對於東方有色人種的想像。桑波(Sambo或Zambo)一詞,在當時的英式英文用法中,泛指具有非洲裔血統,且黑皮膚勝過白皮膚者。在十九世紀的許多著名小說如《浮華世界》中,也都曾使用sambo來指稱印度僕人或是非裔美國人。

其次,《小黑人桑波》中新奇有趣的冒險情節,其實隱含著對於黑人小孩的刻板印象與貶低。美國學者Robin Bernstein(2011)指出童年的黑白隔離想像是種二元建構:當白人女孩被描繪成藍眼金髮、皮膚蒼白的天真無邪小天使之際;同時代的黑人男孩被視為具有一種叫做pickanniny的特質:黝黑皮膚、總是處於幼稚狀態、而且近乎滑稽地遲鈍、不怕痛,穿著破爛又經常裸露身體(暗喻沒有得到父母良好的照顧),常常被各種動物攻擊,是一種半開化的野孩子。Prada櫥窗內展示著正在大口吞嚥西瓜、飢不擇食的黑人小孩,正是典型美國南方pickanniny的形象。進一步說,《小黑人桑波》一書宣稱的黑小孩氣質,其實是進一步的強化主流白人對於有色人種的畏懼: 頭腦簡單、四肢發達與原始。

十九世紀末《小黑人桑波》一書出版時,有眾多歐美父母認為此書是一本向孩子介紹異文化的正面繪本,甚至被譽為兒童版的《戰爭與和平》,甫上市就成為暢銷童書。但也由於暢銷的緣故,在世界各地開始出現各種盜版的版本。其中許多重繪的插圖與翻譯,甚至更動了原書的印度男孩設定,將桑波變成了一個刻版印象中的非裔美國兒童。這些新版本在美國引發了許多爭議,Sambo一詞從此被建構為一種種族歧視用語(slur)。而圓睜的雙眼、黑臉孔加上大紅厚唇,也成為當時美國白人拿來取笑黑人時流行的黑臉妝。因此,當非裔美國詩人Langston Hughes抨擊此書強化種族歧視之後,《小黑人桑波》這一本曾經紅極一時的繪本,在十九世紀中期之後逐漸被美國教育系統所摒棄。其改編為動物的版本,或將書名從black改為brave的版本,也不再如以往受歡迎,最後逐漸消失在美國兒童的讀物清單之中。

《小黑人桑波》中新奇有趣的冒險情節,其實隱含著對於黑人小孩的刻板印象與貶低。(abebooks.co.uk)

有趣的是,《小黑人桑波》卻在遙遠的東亞日本持續受到歡迎。雖然1988年時,日本岩波書店在國際壓力下宣布不再出版《小黑人桑波》,但在日本的小黑人,其內涵早已經從「印度小黑人」變成了「美國小黑人」。2005年本書版權期限一過,日本瑞雲舍便推出復刻版本,在短短半年之內銷售了十五萬冊,廣受日本讀者歡迎。根據中時開卷版的報導(Lin 2005),當年日本amazon甚至將此書與另一本童書《五個中國人》同時擺放販售,引起一陣復古風潮。在2011年,日本甚至出版了號稱是桑波的雙胞胎弟弟與妹妹的繪本CD-DVD套裝,名為《Ufu and Mufu: : The Cute Little Twins’ Big Adventures》。

為何日本童書出版商,針對如此歧視性的形象,還要繼續創作出版相關的書籍?

除了看中過去的商機之外,日本社會學者指出:閱讀是一種映照自我的鏡子,小黑人桑波在日本的暢銷,意味著日本父母試圖在繪本中,向下一代傳遞自身族群在全球種族秩序中的定位,也順勢向孩子傳遞一套特定的世界觀。誠如學者John G Russell(2008)指出,日本人將西方歐美社會中的主流白人視為他者(Other),而西方社會中的有色人種則是屬於「他者中的他者」。換句話說,將黑臉、厚唇、幼稚或搞笑的形象,連結到西方社會中的黑人族群,對於日本人來說無關歧視,可以說是一種無知無感,對於白人價值觀的複製。也因此,這樣的形象如同其他許多卡通公仔,能做成抱枕、馬克杯等等周邊產品,以大型輸出的人偶在東京車站人潮洶湧的街頭展出,卻僅僅收到非常微弱的抗議。

在台灣,順著愛老虎油(I love you)或村上春樹小說名句的文青梗,小黑桑波的故事又重新被年輕族群所看見。國內作家幸佳慧在2011出版其改編的《愛老虎油─小森巴的禮物》,將原有的印度孩童設定重新帶入,是最接近原著的最新台灣版本。

其實,若仔細觀察,童書作為一種文化生產與教育工具,反映了一個社會的世界觀與族群關係。從白人設定的睡美人、小美人魚,到對膚色黝黑族群想像的桑波,再到晚近迪士尼系列對於東方想像的木蘭,以及企圖與墨西哥族群文化對話的可可夜總會,我們可以看見兒童的世界與當代跨文化的交融與理解,正在不斷向前發展。

在穿越這個百年童書的世界史後,讓我們回到PRADA在紐約蘇活區引起非議的櫥窗展示與公仔Otto的個案中。PRADA將公仔與黑孩子圖片在櫥窗並陳,將Otto指涉成Sambo的意味實在不證自明。或許,櫥窗的設計者也著迷於小黑桑波的童趣,試圖以此召喚美國民眾復古的童年趣味,但卻弄巧成拙地冒犯了對膚色有深刻反省與緊張感的美國市民社會。因為,這樣的一種童年回憶或鄉愁,本身就源於特定的種族權力結構和成長經驗。

這次的爭議正是思考制度性歧視盲點的絕佳案例。當一個成熟的市民社會足以捍衛自身,社會中的多樣性才得以受到尊重,從一本童書、一個公仔、一個櫥窗,我們看見透過有平等意識的群眾,集體發聲對抗制度性歧視的可能。反觀台灣,我們的市民社會是否成熟到能做出類似的反省與集體行動?當我們面對國內不同族群、性別、階級與年齡的台灣民眾時,當我們面對制度性歧視的言語與財團時,我們能否挺身而出,為他者爭取權益?

小黑人桑波的歷史,不僅僅是一本童書,它映照出人類社會對於他者的文明態度與變遷,值得每一位社會中的大人閱讀。

參考書目:

律師Ezie對Prada的指控臉書貼文與照片

