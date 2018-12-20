胡，怎麼說》豬隊友有兩種，一防瘟護豬、一放瘟害台！

非洲豬瘟的可怕，不再重述，大「敵」當前，防疫關係國安及全民利益，目前台灣卻出現了兩種豬隊友，一種好的豬隊友防瘟護豬、另一種壞壞的豬隊友放瘟害台！

鄰國中國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，23省市淪陷，台灣的情勢嚴峻，正上緊發條全力防範病毒入侵，政府與民間共同努力「守護我們的豬隊友」，務必把病毒隔絕於境外。

「豬隊友」常用在負面意義上，這裡所稱的第一種豬隊友，則是守護「台灣豬」安全生產環境、免於被非洲豬瘟所害的「豬隊友」，他們是正面的、負責任的現代社會公民所應為。 豬肉是台灣大多數人的主要肉食，大家都來當「防瘟護豬」的豬隊友，才能保住我們愛吃的滷肉飯等等等。台灣有70萬人以上從事豬肉產、製、銷相關行業，護豬、讓台灣豬免於非洲豬瘟侵害，才能保住他們的生計，以及兩千億元的年產值。

政府與民間必須共同努力「守護我們的豬隊友」，務必把非洲豬瘟病毒隔絕於境外。（本報資料照）

另一種「豬隊友」，就是那種負面的、破壞的、不負責任的人或其他等等，常成為防疫戰線的破口、病毒入侵的管道，行徑甚至形同開門放豬瘟病毒進入，害豬害台灣。

放瘟入台害豬、害台的壞壞豬隊友，包括下面幾類：

一，親中政黨、政客等「九二們」

他們把中國看的天大地大，看台灣則如一粒砂，搞兩岸一家親優先，防疫可以放後面，所以，一聽到政府嚴禁從中國帶豬肉入境台灣就抓狂式反對，政府日前對非洲豬瘟發布國家級警訊，就遭到國民黨立委杯葛，竟稱那是放羊的孩子在喊「狼來了」，他們全然不顧病毒已逼近國門，台灣豬危在旦夕。

二，親中媒體，也是「九二們」

他們先對政府發布國家級疫情警訊大肆批判、嘲弄，指稱無能政府才會那麼做，後來卻反過來批判政府防疫工作太慢。尤有甚者，在政府全面禁止中國等疫區國家豬肉品入境時，親中媒體還在大做中國豬肉製品紅腸等廣告，並誣指政府要他們下架是干預媒體云云。他們的行徑不就是在開門放瘟，害豬害台灣嗎？

三，意圖帶中國豬肉製品闖關入台的中客及台灣人、走私中國豬肉及製品的私梟，他們大都不是無知而犯錯的豬隊友，而是豬的敵人、危害台灣的惡人。

有人闖關被抓到罰20萬，就在喊冤，親中媒體及中國網軍為其幫腔罵台灣政府，但是，非洲豬瘟病毒的為害比毒品更大千百倍，試想，病毒如果被帶進來，台灣將會有多慘？到時何處喊冤？你們賠的起嗎？

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