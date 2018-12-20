社論》全民防疫網阻絕非洲豬瘟侵台

中國爆發非洲豬瘟疫情，為免台灣受到波及，蔡英文總統日前呼籲中國不要隱匿災情，也有義務即時通報台灣各種防疫資訊。台糖也示警，若非洲豬瘟真的登台，由於無疫苗可施打，對經濟衝擊將超越口蹄疫，並波及民生物價等，這場防疫工作需要長期抗戰。而政府的防疫工作早已緊密展開，已將其定位為國安問題，並由農委會成立中央災害應變中心，配合動物傳染病防治條例修正案的生效，將首次違法攜帶豬肉製品入境重罰二十萬元，第二次則開罰一百萬元，以重罰與嚴格查緝防堵豬瘟入台。

中國的非洲豬瘟疫情已經失控，根據中國官方最新統計，累計全中國至少廿三省已發生疫情。然而中國《央視》卻報導豬瘟尚未出現大規模擴散，企圖隱匿疫情擴散之嚴重性。中國人愛吃豬肉，養豬規模高達四億多頭，一旦疫情失控，可能發生無豬肉可吃的慘狀，連帶衝擊肉品相關產業，影響之大，難以估計。尤有甚者，若是疫情向外蔓延，周邊國家恐將人人自危。其中，與中國人貨往來密切的台灣，更可能成為受害的重災區。若是台灣被中國非洲豬瘟攻陷，付出的代價恐比中國慘重。台灣在一九九七年即由中國傳入病毒而爆發豬隻口蹄疫，養豬相關產業損失約一千七百億元。如今經過二十一年的努力，若再無疫情發生，我國將於二○二○年成為「非疫區」，若在此關鍵時刻有所閃失，一切努力將化為烏有。事實上，非洲豬瘟之所以可怕，係因它沒有疫苗或治療藥物，有些國家成了疫區之後花費二、三十年才得以成功除疫；台灣若是口蹄疫區污名未除，再冠上非洲豬瘟疫區之惡名，恐怕數十年內都難以恢復豬肉大量外銷的榮景。尤其，更將影響很多豬肉製品、食品加工業與餐飲業；而台灣人愛吃的滷肉飯，恐怕也會銷聲匿跡一段時間。

非洲豬瘟為害之大，可見一斑。然而，台灣受疫情波及的機率卻相當高。此因，兩岸交流密切，不僅進出口貿易高達數千億美元，難免包含中國肉品在內，再者，台灣擁有數十萬中國配偶，往來兩岸攜回家鄉之肉製品特產，亦是人之常情，加上台商與赴中國觀光之國人更有每年五、六百萬人次之巨，若是夾帶中國肉製品返台，或有病毒潛伏其中，成了防治之缺口。另一重大防疫漏洞則為兩岸跨境電商發達，中國肉製品買賣普遍，而眾多包裹之中，即使只有少數漏網之魚，亦可能燃起疫情之大火。此所以政府以重罰為手段，積極從海關之陸海空各種管道防堵，杜絕中國肉製品流入。

其實，台灣防疫工作最大難處，不但在於公民意識不足，民眾常常忽視疫情的嚴重性，更由於每逢重大事件，專業往往被意識形態的對抗情緒所蒙蔽，以致常規的防疫作法受到阻撓或扭曲。以非洲豬瘟為例，日前農委會防檢局特別在手機上發送災防告警訊息，卻遭到某些藍營立委大嗆是「狼來了」，並連署提案要求衛福部改善。事實上，透過手機發佈疫情防治訊息，具有全面穿透力的效果，如果不是特定立委一看到「中國」兩字跟豬瘟連在一起就抓狂，怎可能氣沖沖地要質詢相關單位？這跟藍營發起反核食公投的心理背景類似。日本核災區食品是否可以進口，本有各種國際專業認證標準可資遵循，若是核災區食品遭到輻射污染，即使沒有公投案之禁止，政府亦不應開放進口；然而，若是未受到污染，於人體健康無礙，則政府有何立場反對其之進口？故而，「日本」兩字，或許才是特定陣營囿於意識形態而反對到底的真正原因吧？

眼前，中國的非洲豬瘟蔓延台灣的危機漸漸逼近，政府、各政黨及全國民眾皆必須扮演防疫尖兵，團結一致，形成一張豬瘟病毒無法穿透的防護網，才能做到滴水不漏的地步，確保台灣養豬產業與民眾生活之安全無虞，經濟亦不致受到衝擊。換言之，政府積極推動防疫工作固然是此一戰役成敗的關鍵，而產業與民眾的危機意識亦不可少，若能做到不購買、不攜帶國外肉製品進來台灣，必可徹底阻絕病毒的入侵，讓台灣早日取得非疫區的國際認證，使養豬及相關產業恢復榮景；而台灣人也可以安穩地享用最好吃的滷肉飯。

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