法操》【非洲豬瘟不可輕忽】搶救豬隊友，攜帶肉品入境可罰100萬！

非洲豬瘟是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病，目前尚無藥物可供治療及疫苗施打。非洲豬瘟並不會傳染給人類，但是如果豬感染到強毒株的話，對豬的致死率是100%。

法操司想傳媒

2018年12月12日下午，大家的手機是否都瘋狂震動，跳出【動植物災疫】警報呢？為了防範超級無敵可怕的非洲豬瘟，農委會防檢局特別發出災防告警訊息：「為防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送台灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可處100萬元！」

警訊消息一發，立刻引來各界報導，出現了「國家級警報「豬瘟疫情」手機狂震網友罵翻：以為地震」「災防告警防豬瘟國民黨立委王育敏批濫用」「憂豬瘟警報成「狼來了」 藍委遭嗆翻」等報導，國民黨立委王育敏，提出臨時提案要求福衛部改善，立刻引來大家的批評。

對非洲豬瘟威脅發國家級警報竟疑似惹民怨？對此農委會說明：非洲豬瘟危害不輸地震。非洲豬瘟對於台灣的影響非常嚴重，絕對不是政府在窮緊張，就讓《法操》來告訴你，非洲豬瘟到底為什麼這麼可怕？立法院到底修了什麼法呢？

台灣離「非疫區」只差一步，千萬不要讓非洲豬瘟毀了台灣21年的努力！

在非洲豬瘟前，我們最常聽到的豬隻疾病，就是「口蹄疫」我國在1997年前，是口蹄疫的非疫區。根據行政院農業委員分析資料，在1996年是台灣豬產量的最高峰當年生產量達1,431萬頭，產值886億元。在當時，我國豬長期占日本豬肉進口量40-50％之間。

但卻因為爆發口蹄疫的疫情，我國的豬肉至今還不能出口至他國。且當時口蹄疫的爆發，影響的不只是886億元的產值，上游廠商、下游廠商，所以損失加起來，一年的經濟損失高達1700億元。

我國一直在朝著「非疫區」努力。發生口蹄疫疫情後，在施打疫苗後2年，沒有疫情傳出，可以向世界動物組織（OIE）申請為「打疫苗非疫區」。在拔針（不施打疫苗）的狀況下，一年中沒有口蹄疫疫情復發，才能向OIE申請恢復為「非疫區」。目前我國已經在2018年7月1日全面停打口蹄疫疫苗。若一切發展順利，我國將於2020年成為「非疫區」。

為了避免台灣淪陷，立院祭出重罰！

立法院於2018年11月30日三讀通過《動物傳染病防治條例》修正案，將動物傳染病防治條例第45條之1從原本3000元以上1萬5千元以下罰鍰，提高到1萬元以上100萬元以下。而總統也在12月12日總統公告後，依據中央法規標準法第13條規定，該法規在12月14日正式生效。

根據媒體報導，在法規生效首日，就在桃園機場攔獲兩名旅客從中國攜帶火腿腸入境。動植物防疫檢疫局裁罰攜帶豬肉火腿腸的詹男5萬元，攜帶雞肉腸的李姓旅客3萬元。行政院農委會動植物防疫檢疫局表示，若從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類等產品入境，第1次罰5萬元，第2次罰50萬元，第3次以上罰100萬元。

各式各樣報導出現，國人應有辨別能力！

根據媒體報導，在中國爆發非洲豬瘟後，TVBS卻於2018年11月25日在中國進行式這個節目中，〈哈爾濱美食代表 一天賣30萬條紅腸〉專題介紹中國哈爾濱的「紅腸」，網友譏稱為「業配新聞」，立委邱議瑩也特別為此新聞質問農委會，農委表示已去函TVBS，要求下架此則報導。但TVBS認為，報導中已引用農委會資料，提醒觀眾中國的豬瘟疫情與防範措施。並強調農委會不該要求專題下架，剝奪觀眾知的權力。

但「業配新聞」似乎不是現在最嚴重的問題，有網友踢爆，東森新聞甚至在新聞中教導民眾錯誤的中國豬肉製品處理方式，該新聞標題「網傳淘寶消費送豬肉腸 建議煮熟食用或丟棄」立刻引起大家的撻伐，認為在誤導民眾。

圖：擷取自ptt。

針對此報導，動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵的FB粉絲專頁，特別貼出公告解釋這件事的原委。在12月13日前，檢疫局的建議是不要讓此有問題的肉品，進入廚餘類，所以提出建議民眾煮熟之後再以一般廢棄物處理。但由於中國疫情越來越嚴重，所以在12月13日起，請民眾配合主動繳交至防檢局分局集中處理銷毀。

而東森現在新聞報導中，提到：「防檢局動物檢疫組表示，若有類似情形發生，民眾除了徹底煮熟後食用外，絕對不能直接丟到廚餘桶，可以選擇丟入一般垃圾，送到垃圾掩埋場或焚化爐處理。」但有在文末更新報導，民眾最好先別急著吃或丟進一般垃圾桶，直接送檢最保險。

非洲豬瘟人不會受到影響，但「豬」的致死率可達100%！

非洲豬瘟是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病，目前尚無藥物可供治療及疫苗施打。非洲豬瘟並不會傳染給人類，但是如果豬感染到強毒株的話，對豬的致死率是100%。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天，必須要以90度高溫煮1小時才能真的殺死病毒。以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。

目前台灣是非疫區，而台灣有得天獨厚的地理位置，我們四面環海，只要大家不要從國外攜帶肉品進到國內，台灣就可以從這個非洲豬瘟的風暴中倖免。

另外，對於各式的新聞報導，必須有自己的判斷能力。雖然TVBS表示他們有在該節目中，引用農委會資料，但內容其實都在介紹中國的豬瘟疫情，並未提到非洲豬瘟對於台灣可能造成的影響，在7分28秒長的節目中，對非洲豬瘟的介紹，也僅不到1分鐘，這樣報導的比例是不是有一點失衡呢？

在資訊爆炸的時代，面對所有的資料，都應該要有鑑別能力，碰到有爭議的問題，也應該要再查證，千萬不要被新聞標題而蒙騙或影響。媒體識讀，是現代公民非常重要的基本能力！

※最後提醒：民眾若拿到有爭議的肉品，請直接送檢疫最保險。各地檢疫局資訊。

本文經授權轉載自法操 【非洲豬瘟不可輕忽】搶救豬隊友，攜帶肉品入境可罰100萬！

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