Lin bay 好油》防範非洲豬瘟除了邊境防堵，禁廚餘養豬才是正本清源之道

隨著非洲豬瘟的問題延燒，台灣早已不適合再用廚餘養豬，廚餘的再利用也必須像其他國家回歸到沼氣發電等途徑，政府應該趁這個時間點迅速建立新系統，不然等到非洲豬瘟真正在國內爆發，才禁廚餘養豬，那這些廚餘又該往哪裡去？

Lin bay 好油

非洲豬瘟成為熱門話題，甚至臉書上開始出現一堆和非洲豬瘟相關的圖卡，新聞媒體也不斷的報導查獲入境國人或旅客攜帶肉製品闖關的新聞，再加上過去口蹄疫受害者的現身說法，讓防範非洲豬瘟的宣導成了近期最火熱的一件事。

不過，若非這次非洲豬瘟疫情，我們還不知道有這麼多國人不知道台灣有入境禁止攜帶肉品類的規定，甚至還有人覺得政府是不經宣傳就開罰不近人情。入境禁止攜帶肉品這是各個國家都有的規定，就算沒有非洲豬瘟，入境一樣不能攜帶肉製品。

防範非洲豬瘟的宣導成了近期最火熱的一件事。（本報資料照）

只是，一旦議題被炒熱，就會開始出現怪力亂神。有些人開始說這是中國的生化攻擊，當然，一些內容有問題的文宣也開始流傳。例如：

病毒可以潛藏在糞便之中

非洲豬瘟病毒的確會潛藏在病豬的糞便之中，但不會進入人的糞便中，人吃到受病毒感染的豬肉後，病毒會暫存在口腔系統，但無法法進入消化系統，目前也尚未有在人類糞便中發現非洲豬瘟病毒的例子。

非洲豬瘟病毒的確會潛藏在病豬的糞便之中，但不會進入人的糞便中。（圖：張忘形粉絲頁）

非洲豬瘟很可怕，現在的各種處治都無法防範？連高溫也殺不死？

根據聯合國農糧組織FAO的資料，最有效應對非洲豬瘟病毒的方式就是加熱，只要維持高溫70度加熱30分鐘就可以達到有效滅毒，怎麼會殺不死？

（圖：截自網路）

聯合國農糧組織FAO的資料中，最有效應對非洲豬瘟病毒的方式就是加熱。

非洲豬瘟的確很可怕，目前有47個國家是疫區，但亞洲也有一些國家成功從疫區變成非疫區，例如泰國。而台灣與全世界最大的動物防疫漏洞的國家中國只有一海之隔，該加強的不只是境外管理系統，畢竟百密一疏，而是應該趁著全民防堵非洲豬瘟的民氣可用，改善國內養豬的生產管理風險系統，這才是重中之重。

敵人到底是誰？

對台灣而言，非洲豬瘟的可能傳染途徑有三個：

1. 受感染的蜱蟲叮咬

2. 感染的肉製品傳染

3. 人類散佈

豬隻受感染的蜱蟲叮咬的前提是病毒必須先存在系統之中，目前這個可能性還很低，傳染途徑主要是第二和第三為主。非洲豬瘟的病毒特色之一就是不怕冷和不怕鹽，因此非洲豬瘟病毒可以在冷凍的豬肉存活約三年，冷藏肉三個月，醃製肉六個月等，這種肉製品有可能從廚餘系統進入豬場；人類散佈途徑也包含短時間內吃過受感染的肉製品，食用後的廚餘成為病毒來源，以及養豬產業業者曾到過受感染的豬場所帶來的散佈，因此非洲豬瘟會不會散佈，廚餘養豬才是關鍵，要不要面對廚餘養豬的議題，是能不能成功防堵非洲豬瘟的關鍵。

執政黨要先弄清楚在非洲豬瘟的問題上，敵人到底是中國的傳染源？還是我們高風險的養豬系統？

為什麼必須禁止廚餘養豬？

非洲豬瘟的散佈主要有三個循環，叢林循環（紅圈）、當地循環（黃圈）、野豬循環（紫圈），台灣距離非洲很遠，所以叢林循環的途徑不會發生，而野豬循環需要當地循環先發生之後，病毒傳染到野外再回傳回家豬，目前困擾東歐與俄羅斯的就是這個問題，因此台灣要面對的只有當地循環。

非洲豬瘟的傳染循環。（作者製圖）

而在當地循環中，最主要的散佈途徑就是廚餘，非洲豬瘟會被帶進一個新的國家，原因就是廚餘。

非洲豬瘟病毒可以存在人的咽喉7天，來自疫區的旅客或國民若帶有非洲豬瘟病毒在咽喉，來台灣餐廳用餐，他的口水就有可能進入在廚餘裡，讓廚餘帶著非洲豬瘟病毒！而來自疫區未經過加熱的肉製品，吃不完當成廚餘處理，就是最主要的傳染途徑。台灣廚餘養豬的數量不到10%，但一直有系統方面的問題，有些小型的廚餘養豬場連養殖登記都沒有，當然也沒有鍋爐使用執照，他們被孤立在監控管理系統外，而我們的主管機關總是喜歡管大廠裝樣子，對於小型的無牌照的廚餘養豬場卻視若無睹，沒有養殖登記也可以把豬送去拍賣市場，這些管理結構上的問題才是防疫最大的漏洞。

如果不去面對、處理這些因素，等於是把90%合法的業者置於高風險之中。況且，台灣的黑豬並不一定要靠廚餘飼養，許多養豬業者用飼料一樣能把黑豬養得非常棒，廚餘養豬充其量只是低成本、高環境風險的養豬方式，不肯面對廚餘養豬的問題，等到未來非洲豬瘟發生了再來禁止廚餘養豬，這形同是把養豬業當作鄉愿的犧牲品。

或許有人會說，政府只要嚴控廚餘養豬業者必須確實加熱即可，但非洲豬瘟病毒的加熱標準是高溫到90度1個小時，真的所有養豬戶都能加熱一小時以上嗎？假設都能做到，但來自廚餘桶的殘渣和載著廚餘桶到處散布病毒的廚餘車又該如何稽查起，廚餘桶有可能先加熱一小時再清洗嗎？一旦先清洗之後才加熱，那麼清洗的殘渣將帶著病毒散佈，就算能落實廚餘完全加熱，但廚餘桶的部份仍是無解的狀況。 廚餘養豬還牽扯到環保面向，因為過去可以用養豬的方式來解決廚餘，但隨著非洲豬瘟的問題，早已不適合再用廚餘養豬，廚餘的再利用也必須像其他國家回歸到沼氣發電等途徑，政府應該趁這個時間點迅速建立新系統，不然等到非洲豬瘟真正在國內爆發，才禁廚餘養豬，那這些廚餘又該往哪裡去？

病豬處理

俄羅斯的問題之所以這麼嚴重，就是因為補償機制不明確，政府應該立刻設訂定相關補償金額並積極宣導，讓有疑慮的豬場主人能心甘情願地往上報，在第一線就防堵住，而不是等到豬肉到了肉品市場靠獸醫來防堵，如果是在肉品市場靠獸醫發現的案例，則不該有給予補償，避免染病的豬場主人有投機的心態。

能把第一場有效的抑制才有可能阻止擴散，當年的口蹄疫就是沒做好這些工作，直到無法再隱瞞才全面爆發。 染病的豬隻只能燒毀，不應該絞碎（造成病毒四溢）、不能掩埋（病毒汙染地下水源），唯一適合的只有原地燒毀。

農委會的處置作為。（資料來源：農委會 非洲豬瘟作戰計畫）

羅馬尼亞因為水源污染而導致非洲豬瘟的案例。（資料來源：李淑慧博士）

以國內養豬業為例，祥圃實業已經購入小型焚化爐，來為非洲豬瘟疫情提前做準備，其他的養豬戶不一定有像祥圃這麼粗的本錢來購入小型焚化爐，因此中央必須添購移動式焚化爐，在未來第一時間疫情爆發時直接進駐豬場附近進行處理，這不只在於處理非洲豬瘟，未來禽流感等其他散佈性動物疫病時，也可以一併使用。

防疫宣傳很重要，但建立一個良好的管理系統也很重要，未來如果爆發疫情，光靠縣市防檢單位並沒有足夠人力與資源處理，一定要有中央的介入，農委會沒辦法調度大規模人力，如何協調軍方的支援，包含設備運送，地方通報跟初步處置機制，中央接手管制及撲殺事宜，才能阻止擴散。

口蹄疫的代價

非洲豬瘟是屬於接觸型的散佈，散佈力不會比口蹄疫強，但散佈途徑主要是透過廚餘及屠宰場，中國之所以疫情嚴重，是因為中國也是一樣把有問題的豬往屠宰場送，導致在雙匯的分切場發現受汙染的肉品。台灣過去面對口蹄疫沒有經驗，不當的處理導致病毒一直存在於台灣的土地上，經過了快20年的時間才幾乎根絕，但荷蘭只花了半年就解決，為什麼台灣要花20年的時間？

如果不能記取當年口蹄疫的教訓，對於養豬產業也將會是重傷，目前國內進口豬肉很便宜是建立在台灣自己有生產豬肉，所以要跟台灣豬肉競爭進口豬肉就必須有便宜這個優勢，如果當台灣自己不能生產豬肉時，真的還有這種這麼便宜的進口價嗎？豬肉相關從業人員至少有50萬，包含養豬農、飼料端、藥品端、豬肉運銷端、設備商等，影響的層面相當驚人。

最近台灣各機場、碼頭都開始加強人力全面檢查行李，嚴防肉製品入關，民眾也開始了解非洲豬瘟影響的嚴重性，執政黨應該利用這個民氣，積極面對廚餘養豬這個議題，更積極的避免非洲豬瘟的發生，如果等到第一例發生之後才要禁止廚餘養豬，這樣不是犧牲掉了那90%不用廚餘養豬的合法業者嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/