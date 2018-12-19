胡，怎麼說》總統大夢誰先覺？大位當歸...

總統大夢誰先覺？下屆總統會姓什麼，大位當歸「蔡、朱、馬、吳、賴、王、柯」的那個？上排由左至右依序為，蔡英文、朱立倫、馬英九、及吳敦義。下排由左至右依序為賴清德、王金平、柯文哲。（資料照／photo-ac圖庫）

九合一選後，藍營感覺形勢一片大好，綠營重挫喊團結以自保，白營消風勢退氣焰卻更高...。然後呢？大家齊指2020年總統大選 ！

總統大夢誰先覺？下屆總統會姓什麼，大位當歸「蔡、朱、馬、吳、賴、王、柯」的那個？會不會「以上皆非」，結果不但眼鏡碎滿地，連眼珠都要掉出來？就如最高絕地武士尤達大師說的：「很難說，未來總是在變（Difficult to see. Always in motion is the future.）。」

意圖爭取下屆總統大位者，個個躍躍欲試，也都步步為營，不輕易說出「我要」二字或「我不要」三字，相信其中不少人問道於星相算命者，這裡就引尤達大師的另一句名言，剛剛好可以送給他們：「要麼做，要麼不做，沒有試試看（Do.Or do not.There is no try.）。」

意圖爭取下屆總統大位者，個個躍躍欲試，也都步步為營，不輕易說出「我要」二字或「我不要」三字！圖為藍營熱門人選，由左至右依序為，朱立倫、馬英九、王金平及吳敦義。（資料照）

距離2020年總統大選投票日只餘13個月，距離政黨提名候選人不到6個月，明年春節一過，初選活動就要展開。且看看最近他們的說法及動向：

朱立倫說：目標很清楚，會全力以赴。（卻沒說出目標就是總統）

馬英九：會好好的想一想。（除了三選總統，他還會想其他什麼？）

吳敦義：我還沒動這腦筯。（這可是九合一投票前說的，勝選後可沒說，腦筯動沒，只有他知，腳卻全台走透透）

王金平：由上天決定，就隨因緣吧！（總統大位，因緣際會，力取加智取，這句話就是伺機而動吧）

張善政：認真考量關鍵素，決定就會宣布，不會扭扭捏捏。（張善政屬泛藍，但非國民黨員，等待的應是副總統搭配）

柯文哲：明年6月再問我。（自創白營的柯，看來有在部署，他不必政黨初選，表態可以延後。低空掠過連任市長後，不願回答參選總統與否，也堅拒表態挺蔡英文。但傳出他曾向綠營口出先交出戰犯再說，此語雖未獲他的證實，但索討戰犯是戰勝者、征服者對敗戰者、被征服者的高姿態，放出這話對白綠合狠砍一刀）

柯文哲：明年6月再問我。（資料照）

蔡英文：（現任總統沒講不連任，就是想要連任，在九合一敗選後挺過逼宮（要她宣布不連任）風波，競選連任態勢更清楚了）

賴清德：（被認為綠營中勝選機率較高的人選，但他身為現任閣揆，動見觀瞻，迴旋相對困難，明年一月中之後，動向才比較明朗）

賴清德（左）：（被認為綠營中勝選機率較高的人選，但他身為現任閣揆，動見觀瞻，迴旋相對困難，明年一月中之後，動向才比較明朗）。蔡英文（右）。（資料照）

下屆總統姓什麼？請再看一次尤達大師說：「很難說，未來總是在變。」

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