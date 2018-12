胡，怎麼說》總統大夢誰先覺？大位當歸...

總統大夢誰先覺?下屆總統會姓什麼,大位當歸「蔡、朱、馬、吳、賴、王、柯」的那個?上排由左至右依序為,蔡英文、朱立倫、馬英九、及吳敦義。下排由左至右依序為賴清德、王金平、柯文哲。(資料照/photo-ac圖庫)

九合一選後,藍營感覺形勢一片大好,綠營重挫喊團結以自保,白營消風勢退氣焰卻更高...。然後呢?大家齊指2020年總統大選 !

總統大夢誰先覺?下屆總統會姓什麼,大位當歸「蔡、朱、馬、吳、賴、王、柯」的那個?會不會「以上皆非」,結果不但眼鏡碎滿地,連眼珠都要掉出來?就如最高絕地武士尤達大師說的:「很難說,未來總是在變(Difficult to see. Always in motion is the future.)。」

意圖爭取下屆總統大位者,個個躍躍欲試,也都步步為營,不輕易說出「我要」二字或「我不要」三字,相信其中不少人問道於星相算命者,這裡就引尤達大師的另一句名言,剛剛好可以送給他們:「要麼做,要麼不做,沒有試試看(Do.Or do not.There is no try.)。」

距離2020年總統大選投票日只餘13個月,距離政黨提名候選人不到6個月,明年春節一過,初選活動就要展開。且看看最近他們的說法及動向:

朱立倫說:目標很清楚,會全力以赴。(卻沒說出目標就是總統)

馬英九:會好好的想一想。(除了三選總統,他還會想其他什麼?)

吳敦義:我還沒動這腦筯。(這可是九合一投票前說的,勝選後可沒說,腦筯動沒,只有他知,腳卻全台走透透)

王金平:由上天決定,就隨因緣吧!(總統大位,因緣際會,力取加智取,這句話就是伺機而動吧)

張善政:認真考量關鍵素,決定就會宣布,不會扭扭捏捏。(張善政屬泛藍,但非國民黨員,等待的應是副總統搭配)

柯文哲:明年6月再問我。(自創白營的柯,看來有在部署,他不必政黨初選,表態可以延後。低空掠過連任市長後,不願回答參選總統與否,也堅拒表態挺蔡英文。但傳出他曾向綠營口出先交出戰犯再說,此語雖未獲他的證實,但索討戰犯是戰勝者、征服者對敗戰者、被征服者的高姿態,放出這話對白綠合狠砍一刀)

蔡英文:(現任總統沒講不連任,就是想要連任,在九合一敗選後挺過逼宮(要她宣布不連任)風波,競選連任態勢更清楚了)

賴清德:(被認為綠營中勝選機率較高的人選,但他身為現任閣揆,動見觀瞻,迴旋相對困難,明年一月中之後,動向才比較明朗)

下屆總統姓什麼?請再看一次尤達大師說:「很難說,未來總是在變。」

