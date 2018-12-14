胡，怎麼說》被九二、被豬瘟、被翻桌、被黨產...

選後，「被」字狂潮席捲台灣，被九二、被一中、、被豬瘟、被翻桌、被黨產...，似乎沒完沒了，還有多少個「被」字要台灣吞下去？

立法院司法及法制委員會10日審查促進轉型正義委員會預算，藍委翻桌不讓促轉會代主委楊翠（左二）上台報告。（資料照）

被，被迫、被動、被害、被俘...，反正都不是主動。九合一選後，「被九二」如狂潮湧至，九二市長、九二連線、九二政黨、九二立委等等都趁機興風作浪，台灣幾乎就要被「九二」淹沒了。「九二共識」=「一個中國」，台灣被九二就是被一中。

此時，又出現吳寶春的「九二麵包」，原為「台灣之光」的麵包中，被加了濃濃的中共政治顏色及專制死鹹的重調味料，這個麵包你還吃的下去嗎？

國民黨立委曾銘宗日前針對吳寶春事件表示：「透過承認九二共識來拚經濟，大方向我們贊成！」。（中央社）

被豬瘟，危機接踵而至。中國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，大半個中國都淪陷為疫區，政府雖三令五申，禁止從中國帶豬肉生鮮食品來台，以免把非洲豬瘟病毒帶入台灣，造成年產值數百億元的豬肉生產遭毀滅性打擊。

但是，帶入豬肉生鮮製品的案例仍時常發生，甚至10天內驗岀5件含非洲病毒的豬肉，因防疫態勢愈見緊急，政府透過緊急警訊系統，對全民發出豬瘟防疫警訊。

防檢局12日表示，首度從台灣旅客攜入臘腸與陸客攜入紅腸中，驗出非洲豬瘟病毒，均已開罰。（中央社）

藍軍立委卻狠批政府，說那是「狼來了」，親中媒體也大肆嘲弄，還大力推介中國的豬肉品。他們的居心，不就是要台灣也「被豬瘟」嗎？那就成了「兩岸一家瘟」哦！

被黨產。選後，黨產會追討國民黨取之不公不義的不當黨產，在行政法院的官司竟連四敗，所幸昨天最高行政法院扳回一城，婦聯會名下385億元黨產得以繼續凍結。

不過，依選後態勢，追回黨產將前途多艱，甚至未來年金改革官司在行政法院，恐怕都要艱苦奮戰，才能保住改革不被推翻。

最高行政法院昨裁定，婦聯會三百八十五億元資產凍結狀態獲確認。（資料照）

被翻桌。威權統治時代的加害者集團國民黨，現在竟敢翻掉促進轉型正義委員會的桌子，不許促轉會平反當年國民黨政權的殘暴，阻止正義遲來的實踐。

被核電、被管爺...，以及民進黨自找的被表姊（一日快閃）...。還有多少個「被」要承受？

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