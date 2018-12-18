韋恩的食農生活》基改豬也無助非洲豬瘟的預防，過個好豬年，別帶豬肉回台灣！

利用基因剪輯技術，將一段可以對抗病毒在細胞裡複製RNA的基因植入，如此證明這樣的對豬瘟病毒有很好的抵抗力，成功降低了豬隻得病後的死亡率，而且這基因可以成功遺傳給下一代。只是韋恩再次提醒大家，這只是初步實驗，而且不是針對非洲豬瘟。

基改豬也無助非洲豬瘟的預防，過個好豬年，別帶豬肉回台灣！圖非基改豬。（法新社）

韋恩的食農生活

2019年就是豬年了，不過這個豬年來得緊張。現下台灣為了阻攔非洲豬瘟進入，幾乎進入全國緊繃的狀態了。

非洲豬瘟疫情現在最擔心的是從對岸擴散過來，但是其實對岸也不是完全無所作為，因為吉林大學的學者都生出抗豬瘟基改豬了（ Genetically modified pigs are protected from classical swine fever virus）！ 請特別注意，這種基改豬對抗的不是這次矚目的非洲豬瘟，而是傳統豬瘟，但是仍然是對抗這種病毒傳染的一個重要起步。

這種作法是利用基因剪輯技術，將一段可以對抗病毒在細胞裡複製RNA的基因植入，如此證明這樣的對豬瘟病毒有很好的抵抗力，成功降低了豬隻得病後的死亡率，而且這基因可以成功遺傳給下一代。

只是韋恩再次提醒大家，這只是初步實驗，而且不是針對非洲豬瘟。非洲豬瘟目前沒有疫苗，也無藥可解，致死率幾乎是100%！！ 所以只能做到預防，而預防非洲豬瘟，還是要從境外阻絕作起。大家實際該作的是： 不要帶任何豬肉及其製品進入台灣！！

大家可以作到的是：

1） 豬肉製品百百種，不要掉以輕心，如果不懂，就不要帶： 如肉乾、肉鬆、肉燕皮、酸肉、香腸、 臘肉、熱狗、火腿、肉粽、肉包、肉捲、牛肉丸、貢丸、水餃、披薩、月餅等等都有可能。中國大陸之前還有用豬肉作成假羊肉、假牛肉的案例，根本防不勝防。

2） 地區不限中國大陸，非洲豬瘟疫區還有很多國家，總之只要回國都不要帶肉製品。

明天起帶肉入境將會讓初犯罰20萬、再犯的話就會重罰100萬，但是如果帶入了非洲豬瘟病毒，將會重創台灣養豬業，損失可是幾百億起跳的。2019是個溫馨的好豬年，也請大家千萬要小心。如果誰害了2019沒有台灣地產的豬肉可以吃，誰就是豬頭三，該去浸豬籠。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 基改豬也無助非洲豬瘟的預防，過個好豬年，別帶豬肉回台灣

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