韋恩的食農生活》台灣農產品外銷帛琉首發，對抗當地肥胖飲食？！

太平洋島國的飲食習慣近年來逐漸西化，祖先可能大量食用新鮮的魚與蔬果，但是現在演變成以肉類、白米、麵食等過度精製食品。尤其是當地種蔬果較為不容易，多數仰賴進口，所以蔬果價格昂貴，反倒不健康的過度加工食品還比較便宜。所以台灣現在有機會供應新鮮蔬果過去帛琉，是個能夠創造雙方雙贏的合作模式。

韋恩的食農生活

前天新聞報導台灣第一櫃外銷帛琉的蔬果上架銷售，據說是頗受歡迎搶購一空，我想這是對台灣蔬果品質的肯定，也希望因此能造福帛琉的民眾。韋恩期盼，台灣也許能成為太平洋島國的健康基地，提供台灣優質的農產與食品給他們，同時也可以提供優質醫療保健，比如說前有先例，對諾魯等國以難民醫療協助凸顯台灣人權立國的立場。

台灣第一個蔬果貨櫃抵達帛琉後，不到一天的時間就幾乎賣光。（翻攝自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

太平洋島國有許多我們重要的邦交國，包含吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯6國，但是他們有很共通的健康問題-肥胖，嚴重到應該算是國安等級了。以2014年WHO統計的世界10大肥胖國家（BMI超過30的人口比例），太平洋島國就占了9個。第一名的庫克群島竟然有高達50%的人超過BMI30，第二名緊追不捨的就是帛琉，比例也超過47%，後面緊跟著諾魯、薩摩亞、東加、紐埃、馬歇爾群島、吉里巴斯、及吐瓦魯。所以有人稱這是世界上最胖的區域，但是這其實不太好笑，因為這樣造成當地糖尿病非常盛行，因此心血管疾病也非常嚴重。

（作者提供）

當然這樣的普遍的情形，也引起國際專家的重視，總結他們肥胖的原因可能性當然很多，包含遺傳（因為祖先們必須進行長期航海，所以基因裡有貯藏能量的特質）；缺乏運動（因為太陽太大，習慣躲在樹陰下）；腸道菌（當地胖子菌盛行）；飲食不平衡（太多精製食品、肉類、缺乏新鮮蔬果）等等。其中，很可以努力的，當然是從改善飲食習慣著手。

太平洋島國的飲食習慣近年來也是逐漸西化，祖先可能大量食用新鮮的魚與蔬果，但是現在演變成以肉類、白米、麵食等過度精製食品。尤其是當地種蔬果較為不容易，多數仰賴進口，所以蔬果價格昂貴，反倒不健康的過度加工食品還比較便宜。所以造成大家飲食喜好改變，在高油脂、高糖、重調味的情況下，造成這樣肥胖盛行的情形。

（PS:之前很多人吹噓諾麗果，說太平洋島嶼因為盛產諾麗果，所以都沒心臟病，這種銷售話術的笑話，其實都禁不起檢驗，大家千萬不要上當）

所以台灣現在有機會供應新鮮蔬果過去帛琉，是個能夠創造雙方雙贏的合作模式。台灣的優勢在於，目前帛琉的蔬果供應絕大部分來自美國，美國距離遠，船期長（要25天），台灣運過去船期短（只要14天），所以有新鮮度上的優勢。而台灣供應的品項如釋迦等等，與美國的也有很大的不同。只是台灣的劣勢在於，目前台灣出口過去量還不多，所以必須採用並櫃處理，所以這樣在進出口時是不好處理的方法，包含檢疫、商品機密性、等等都不是最恰當的作法，這有待未來銷售繼續成長來解決；而當地消費者對台灣農業與食品的安全規範還不熟悉，對台灣的安全標準能不能比得上美國標準似乎還不明白，這點也有賴更多的溝通與教育。

台灣促成這樣的農產品外銷帛琉，其實已經努力超過八年以上，其實帛琉早在 2010 年就想嘗試從台灣進口蔬果，在駐帛琉大使田台清的任內，帛琉的農業部長Sengebau 早已拜會過台灣的出口商，實地考察台灣出口的設備與過程，也實際了解有什麼樣的農產能從台灣進口，更拜訪過台灣的農委會。直到今年 8 月，Sengebau 在現任的周民淦大使協助下，並由Surangels and Sons 公司贊助再度拜訪台灣，再度確認各項設施的細節，同時也拜會了臺北農產運銷公司，敲定北農為農產品出口至帛琉的出口商。所以這八年來所有外交單位、農業單位全都功不可沒，絕非任何個人可以促成。

同時，我想促成這項交易，Surangels and Sons 公司絕對是靈魂人物，這家公司不但是這一貨櫃的唯一買主，銷售也是在該公司的超市促銷完成。公司創辦人Surangels Whipps其實與台灣相當友好，他不但在商界有名，同時也是政界人士，曾擔任帛琉參議院的議長，也多次來台灣拜訪過總統。

希望這樣良好的農產品外銷機會台灣能夠把握，也非常期待這樣的交易可以持續。太平洋島國台灣有很好的地理優勢，相當值得期待。這樣的努力有賴團隊合作，不分藍綠，如果有單一政客想來收割撿尾刀，那是抹煞了所有前人的努力。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 台灣農產品外銷帛琉首發，對抗當地肥胖飲食？！

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