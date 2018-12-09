韋恩的食農生活》煮熟後功效高3倍，防癌明星青花菜，現在盛產不多吃嗎？

十字花科蔬菜的共同點，都是含有一種優秀化合物稱做硫配糖體，可說是抗癌的明星。但是這個硫配糖體本身其實沒有任何功效活性的，硫配糖體必須利用蔬菜本身的酵素，經過一連串水解反應之後，才會生成一系列的產物如芥蘭素、異硫氰酸鹽、硫蘿蔔素等等功效分子，對人體才具有功用。但是，硫配糖體與酵素，平常可是互不來往。只有在經過切碎、煮熟，細胞遭到破壞之後，兩者才會相遇喔！

韋恩的食農生活

高麗菜、蘿蔔、青花菜、花椰菜、芝麻菜等等都屬於十字花科家族，十字花科蔬菜對人的健康非常好，所以國外很多人譽為超級食物，尤其是青花菜，因為含有異硫氰酸鹽類這種成分，又是家族中抗癌的佼佼者，甚至近來很多人還去研究青花菜的芽菜，發現其功效成分的濃度又是成熟蔬菜的好幾倍，更是未來更具營養潛力的明星。之前韋恩就教大家，烤肉後最好吃點青花菜來保護自己啦！

這些十字花科蔬菜共同含有一種優秀化合物，稱做硫配糖體（Glucosinolates），可說是抗癌的明星。但是這個硫配糖體本身其實沒有任何功效活性的，硫配糖體必須利用蔬菜本身的酵素，經過一連串水解反應之後，才會生成一系列的產物如芥蘭素（indole-3-carbinol，I3C）、異硫氰酸鹽（isothiocyanates）、硫蘿蔔素（Sulporaphane）等等功效分子，對人體才具有功用。但是，硫配糖體與酵素存在蔬菜的不同部位之中，平常可是互不來往、相安無事。只有在經過切碎、煮熟，細胞遭到破壞之後，兩者才會相遇，進而反應出眾多對人體有益的分子。實驗已經證明青花菜在煮熟後，抗氧化力可是生的青花菜的3倍以上，所以這樣是不是很驚人呢！ 這還真是「no pain, no gain」的最佳例證啊！

目前全世界對青花菜的抗癌研究，可以發現對乳癌、攝護腺癌、大腸癌、甲狀腺癌等，都可以達到預防保護的效果。而其原因大概可以歸納出異硫氰酸鹽類具有以下功能:

√ 提高身體對致癌物的肝臟解毒代謝能力

√ 抗氧化，清除自由基

√ 抑制腫瘤細胞生長，或造成它自動凋亡

√ 具植物性雌激素活性，有預防乳癌的作用

所以整體來說，青花菜具有豐富的營養如beta胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、維生素C，還有具防癌功效的硫配糖體，真是不可多得的超級蔬菜，在這個盛產期，能夠便宜吃到新鮮的青花菜，真是太幸福了。如果又能夠幫助到農民，那還真是利人利己，大家不多吃一點嗎？韋恩再次提醒大家要記得，要達到最佳功效，還是切一切、再快速煮熟來吃最好了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 煮熟後功效高3倍，防癌明星青花菜，現在盛產不多吃嗎？

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