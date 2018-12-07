韋恩的食農生活》哈佛教授說薯條一次只能吃６根？！那來根麥可喬丹薯條吧！

平心而論，教授說的是對的，薯條的確是大量的碳水化合物，而且又高油脂丶高鈉，高溫油炸後又可能帶有很多不良反應物，比如說丙烯醯胺，所以從營養學的觀點來看實在算不得是健康的食物。

韋恩的食農生活

有一位哈佛大學的營養學教授，艾力克．里姆出來說，薯條是一種「碳水炸彈」，吃多了會大幅提高心血管疾病丶糖尿病丶肥胖的風險，所以不要多吃，每次最多只能吃6根。

消息一出，鄉民大大崩潰，仿佛失去了人生的意義，有的說會這樣吃的人是瘋子，有的說他每一口都可以吃下六根薯條。（韋恩看到這裡的感覺是，薯條對美國人是一種生存意義，大概等於雞排於台灣人）。

平心而論，教授說的是對的，薯條的確是大量的碳水化合物，而且又高油脂丶高鈉，高溫油炸後又可能帶有很多不良反應物，比如說丙烯醯胺，所以從營養學的觀點來看實在算不得是健康的食物。不過如果只能一次吃6根，那麼依照蘋果記者的實測，麥當勞的中薯也有50根以上，大薯有80根以上，所以點一份薯條可能要10個人一起吃才可以，不然沒吃完想要留下來下次吃，大家都知道冷掉的薯條又油又軟，實在吃不下去。

不過，別擔心，偉大的籃球之神麥可喬丹早就為大家準備好了，不愧是神啊，果然有預見到這一天。他在紐約中央車站開的麥可喬丹牛排館，早在去年就已經推出了巨大薯條，這個巨大薯條吃到6根，保證超級滿足，只怕你吃不下！

偉大的籃球之神麥可喬丹，在紐約中央車站開的牛排館，早在去年就已經推出了巨大薯條，這個巨大薯條吃到6根，保證超級滿足，只怕你吃不下！（圖片來源: Insider）

因為這個巨大薯條的尺寸就像麥可喬丹他本人一樣雄偉，一根竟然長達16公分、粗6公分，因為一根薯條根本是整顆的愛達荷馬鈴薯切出來的！依照美國網友兼籃球迷的評論是：如果這個巨大薯條是麥可喬丹的話，寇比布萊恩就是麥當勞的薯條，雷暴龍就是漢堡王盒底軟軟的薯條⋯⋯（韋恩不是籃球迷，勿炮，逃）。

總之韋恩認為，薯條的確不算太健康的食物，不要吃太多。只是一次只吃6根，實在太折磨人。還是請餐廳把每份的份量縮小，推出迷你薯丶奈米薯之類的，感覺比較不會那麼痛苦。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 哈佛教授說薯條一次只能吃６根？！那來根麥可喬丹薯條吧！

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