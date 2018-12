韋恩的食農生活》天天敷個高麗菜，我有不痛的膝蓋

高麗菜在西方國家有個傳統上的特殊用途,不是拿來吃,而是拿來敷在膝蓋上止痛。

韋恩的食農生活

最近高麗菜大盛產,各界都在想辦法多銷一點,甚至還有人買來分送。不過,用送的不是個太好的主意,因為反倒會排擠掉原來可能的銷售量。我想正確的方向還是讓大家多消費點高麗菜吧。

其實高麗菜在西方國家有個傳統上的特殊用途,不是拿來吃,而是拿來敷在膝蓋上止痛。韋恩本來以為這只是個偏方,不過仔細一查,還真的有人拿來作醫學研究證明這樣是有效的。

這項澳洲與德國合作的研究,2016年發表於臨床疼痛期刊上,Efficacy of Cabbage Leaf Wraps in the Treatment of Symptomatic Osteoarthritis of the Knee: A Randomized Controlled Trial. 使用相當嚴謹的隨機對照實驗,將82名自願的、有膝關節炎的受試者,分成三組,對照組是普通處理,還有一組是用止痛軟膏處理,實驗組是讓他們膝蓋每天用高麗菜葉包裹關節2小時、連續包裹4星期。最後發現,膝蓋裹高麗菜,確實可顯著大幅度降低自我評量的關節疼痛、以WOMAC或椅子站立法評估關節運動性獲得明顯改善。

目前雖然這只有一份報告,而且到底是怎樣發生效果的也還不得而知,說不定只是心理效應也說不定。但是還是證明了用高麗菜裹膝蓋來幫助關節痛,並不是完全的空穴來風,登登,這樣子高麗菜不就又多一項出路了嗎?

來吧,韋恩建議大家一起來,一天兩片高麗菜裹膝蓋幫助農民吧!

本文經授權轉載自韋恩的食農生活

