韋恩的食農生活》綠茶的食道癌矛盾，你可以再多等1分鐘

其實綠茶本身有一項嚴重的矛盾！綠茶喝對了可以預防食道癌，但是如果喝錯了綠茶，反倒有可能使得到食道癌的機會提高了5倍！那什麼叫喝錯了綠茶呢？！

韋恩的食農生活

前幾天連續兩位名人，安迪先生與嚴凱泰先生都因為食道癌就過世，兩位都正當壯年所以特別令人惋惜。

前幾天連續兩位名人，安迪先生與嚴凱泰先生（中）都因為食道癌就過世，兩位都正當壯年所以特別令人惋惜。（資料照）

其實在我們的身邊，就有一項預防食道癌的好東西，那就是屬於東方的飲食文化特有的綠茶。綠茶因為含有豐富的多酚以及兒茶素，有很強的抗氧化力，所以對於多種癌症都有預防的作用。對於降低食道癌發生的機率，之前也在許多大型的人體實驗中得到印證。

之前在全世界的保健營養界，有一個有名的日本矛盾，就是日本的吸煙人口特別多，但是得到肺癌或其他相關呼吸道、食道癌症的比例都很低，這似乎是不合理的。後來許多專家探究其原因，結果一致同意日本人愛喝綠茶是背後主要的原因。

綠茶因為含有豐富的多酚以及兒茶素，有很強的抗氧化力，所以對於多種癌症都有預防的作用。（圖片來源：https://pixabay.com）

其實綠茶本身也有另外一項更嚴重的矛盾！綠茶喝對了可以預防食道癌，但是如果喝錯了綠茶，反倒有可能使得到食道癌的機會提高了5倍！那什麼叫喝錯了綠茶呢？就是喝綠茶不要喝太燙，超過攝氏65度就是太燙。太高的溫度會刺激口腔以及食道的黏膜，促進癌細胞的增生。尤其是平常就有在抽煙喝酒的人，更會大幅提高得到食道癌的機會。

所以韋恩結論：綠茶適當的喝可以促進健康，只是不要喝會燙口的，最好泡好不要馬上喝，以我的經驗可以再放1分鐘（當然這降溫的速度跟容器、杯子丶水溫等等都有關係，這是給大家一個參考）。

當然所有的咖啡、湯等等都不要喝太燙，比較健康。有人認為喝熱一點才比較香丶比較夠味，可能要再多考慮一下。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 綠茶的食道癌矛盾，你可以再多等1分鐘

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