韋恩的食農生活》政府作為不足，導致公投第九案「禁止開放日本五縣食品」通過！

其實韋恩認為這項公投沒有明顯的勝負，或是說，真正的贏家是人民，輸家是政府，不論是公投的發起、或是其結果，只證明了一件事，就是人民對政府不信任，而政府確實也作的不夠好。

與食安最相關的當屬由國民黨副主席郝龍斌與賴士葆為領銜人的第9案:「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」，確認通過公投門檻。（資料照）

韋恩的食農生活

本次選舉公投案破紀錄的多，不知道各位是不是也耐著性子大排長龍後投下公投票。與食安最相關的當屬由國民黨副主席郝龍斌與賴士葆為領銜人的第9案:「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」。依照依據中選會公告，這項公投同意禁止的進口票數為7791856（77%），不同意票數為2231425（22%），支持該案的票數大幅領先不同意票，也高於公投案過的門檻為495萬，確認通過公投門檻。

我想這意味著未來日本這五縣的食品短期內很難再嘗試進台灣，公投結果確定後，衛服部長陳時中也表示，「公投代表著一定民意的展現，衛福部對於各類食品開放與否都基於安全為唯一考量。」不過對於此項公投結果，韋恩嘗試跟大家分析一下他的深遠影響。

其實韋恩認為這項公投沒有明顯的勝負，或是說，真正的贏家是人民，輸家是政府，不論是公投的發起、或是其結果，只證明了一件事，就是人民對政府不信任，而政府確實也作的不夠好。

正反方都勝利，唯一的輸家是政府

韋恩認真聽了有關此項公投的兩場辯論:郝龍斌（國民黨副主席）VS陳吉仲（農委會副主委），與賴士葆VS劉志偉（文青別鬼扯）。其實雙方的論點都很接近，只是正方說因為政府管理能力不足，所以我們不讓這些食物進來台灣；而反方說，因為政府管理能力不足，所以我們要求政府加強管理後再讓這些食物進來台灣。所以其實正方與反方是很有共識的，這個共識就是目前政府管理能力不足以獲得人民的信賴。而政府管理不足之處，是因為現在的管理都採取抽驗，大家擔心會有漏網之魚。

（截圖第9案全國性公民投票案意見發表會youtube影片）

其實這點要不是政府失職，就是擺爛放水，因為目前世界各國禁止日本區域食品出口的，只剩台灣、韓國、中國。之前日本與韓國就已經在WTO經過多次談判，日本在2012年時已經答應韓國可以採取逐批貨品檢測銫含量，且標準也是採取（每公斤不超過100貝克，100Bq/kg）。所以政府為何不這樣要求？相信這可以解決大部分民眾的疑慮，或是美韓都可以派遣專家到日本進行嚴格稽查，政府當作為又為何不為呢？

貿易上的隱憂

台灣是WTO會員國，農產品的貿易當然也在WTO架構下，台灣堅持禁止的話，恐怕將步上韓國的後塵。日本前年就一狀告上WTO認為韓國的禁令有歧視待遇，今年WTO判決韓國敗訴，雖然韓國揚言還要上訴。如果同樣的案例套用在台灣身上，結果恐怕還是類似，或是此種爭端也可能影響台灣加入CPTPP。台灣畢竟必須依賴國際貿易為生，面對世界的質疑，我們是否有所準備，台灣是否能孤立於世界之外？

禁日本五縣食品還是核食

其實WTO訂有不歧視原則，WTO的DSB認為在事故發生前，由於核武試驗、放射性廢棄物排放及車諾比事故等原因而存在的放射性物質仍繼續影響食品，故世界各地的食品皆存有微量銫，雖然日本食品中銫濃度可能高於非日本食品，但其銫含量仍屬微量，且明顯低於標準值，其他的放射性物質也是如此，所以，日本相較於世界其他各地，是屬於相同或類似情況的。所以韓國禁令只針對日本，這就是屬於歧視性措施。（游成淵、譚丞佑，泰鼎法律事務所律師）

NHK報導日本外相對台灣通過「反核食公投」表示「極為遺憾」，不排除向WTO提出爭端解決程序。 （美聯社）

政府的觀點是應該以「高風險」食品進行管制，而非以「地區」禁令管理日本食品，這個韋恩是贊同的。該擔心核汙染的話，全世界核汙染源可不只日本五縣，去年韋恩談過有多起法國、奧地利藍莓被驗到有放射性汙染，我猜測是來自車諾比的影響；而今年食藥署仍然持續驗出數起法國、奧地利藍莓製品也有過高的放射性汙染。所以我們要思考，到底我們要管制的是輻射還是地區，才是釜底抽薪的方法？以地區為管制畢竟只是應急的方法，只是一種手段；徹底從輻射殘留管制，防止輻射食品入口才是最終目的。千萬不要為了手段而忘了目的吧。

總之公投結束，不代表事件完結。大家應該繼續督促政府，作好輻射的邊境管制，就算不是來自日本五縣，比如說法國、奧地利的藍莓一再輻射超標，難道不應該同樣列為高風險進口國？或是與日本五縣同樣採地區管制嗎？當然最好的作法，韋恩還是認為逐批檢驗才是最能確保安全的方式。目前政府作為實在太弱，無法取得民眾的信任，在這個前提下，民意不支持對日本五縣解禁，也是意料中事，希望政府嚴肅對待公投結果，不應該把反對單純視為政治上的操作而已。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 政府作為不足，導致公投第九案「禁止開放日本五縣食品」通過！

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