韋恩的食農生活》吃貨總統老布希，我們永遠記得您

以老布希一生愛吃西式垃圾食物，拒吃花椰菜的飲食喜好來說，會是許多營養健康教師的陰影，因為他在飲食方面根本是個負面教材，但是他又可以健康活到94歲的高齡，而且一直保持健康，他甚至在90歲、85歲、80歲生日時，都曾以跳傘慶生，所以可說是吃貨們的偶像，西式速食的最佳代言人。

美國前總統老布希（George Herbert Walker Bush）於11月30日深夜11點10分去世，享年94歲。（法新社）

韋恩的食農生活

美國前總統老布希（George Herbert Walker Bush）於11月30日深夜11點10分去世，享年94歲。老布希是美國第41任總統，也是第43任總統小布希（George W. Bush）的父親。他在1989年至1993年擔任一任的總統，曾領導美國在1991年波灣戰爭獲勝，聲望一度如日中天，但是我想他更特殊的歷史定位是被人稱為吃貨總統。

以他一生愛吃西式垃圾食物，拒吃花椰菜的飲食喜好來說，會是許多營養健康教師的陰影，因為他在飲食方面根本是個負面教材，但是他又可以健康活到94歲的高齡，而且一直保持健康，他甚至在90歲、85歲、80歲生日時，都曾以跳傘慶生，所以可說是吃貨們的偶像，西式速食的最佳代言人。

他被他的白宮助理或廚師形容，飲食方面像是個大男孩，胃口奇大，廚師形容他的食量大得像匹馬。而且他愛吃的，都是些被營養學家們歸類為糟糕的西式飲食，也就是速食類的垃圾食物，比如說有:玉米片、酪梨醬、漢堡、豬肋排、牛肉乾、熱狗、糖果、爆米花、冰淇淋、蛋糕等等，以上可都是些高油、高糖、高鈉的糟糕食物啊，也是營養師的惡夢。

而且老布希應該是唯一當選為最佳豬皮代言人的一位總統，因為在1988年時他被時代雜誌訪問時提到，他最愛的食物是炸豬皮加塔巴斯科辣椒醬，後來豬皮的銷售量馬上攀升了11%，所以豬皮界當然就樂得頒給他”Skin Man of the Year”的榮譽。

不僅如此，全美國民眾都知道他不愛吃花椰菜，花椰菜明明是營養專家們最推崇的健康食物啊。但是老布希總統不愛就是不愛，他個人曾經發布一項命令，空軍一號上絕對不准出現花椰菜!! 而且，即使有位名叫庫柏的可愛的五歲小男孩，曾經寫信給他說: 「總統先生，花椰菜很健康，我愛吃花椰菜，能不能請你再給花椰菜一個機會呢?」但是老布希斷然拒絕說「知道你重視健康飲食我很驕傲，不過我還是不會碰花椰菜的。」（竟然讓小男孩桑心）

總之，老布希總統特殊的飲食: 愛西式速食、吃的量又大，但是又能健康長壽所算是個好的奇蹟，當然這也要歸功於他熱愛慢跑的習慣。不過韋恩還是建議大家不要輕易學，畢竟我們沒有他那總統級的醫療條件。

所以韋恩結論: 老話一句，飲食沒有絕對，西式速食平均來說是不健康的，但是也不是吃了一定會疾病纏身啊，人生真是難。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 吃貨總統老布希，我們永遠記得您

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