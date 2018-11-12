韋恩的食農生活》現在夯什麼？ 蜂蜜檸檬

蜂蜜檸檬好喝，其潤喉效果也是世界各民族共同喜愛的偏方。像這幾天空汙嚴重，呼吸道尤其是喉嚨都會有點癢癢腫腫的，喝點溫的蜂蜜檸檬水，確實有些舒緩的效果。

韋恩的食農生活

自從台北市長候選人辯論會後，蜂蜜檸檬就大火紅了，大家對其功能都變成有高度的興趣。其實蜂蜜檸檬好喝，然後其潤喉效果也是世界各民族共同喜愛的偏方。像這幾天空汙嚴重，呼吸道尤其是喉嚨都會有點癢癢腫腫的，喝點溫的蜂蜜檸檬水，確實有些舒緩的效果。



其實，韋恩立即爬梳了文獻，試著找出蜂蜜檸檬的好處。其實以食品科學的觀點來看，蜂蜜與檸檬確實可能有點益處。比如說蜂蜜確實在動物實驗裡具有一些抗發炎的效果，推斷與抑制一氧化氮的釋放而來；然後蜂蜜也長期以來證實有一些抑菌效果。而檸檬因為含有一些類黃酮成分，也被證實有抑菌的效果，然後也有一些抗氧化效果。所以可以很籠統的來說，蜂蜜與檸檬個別都有一些抗發炎、抗氧化的效果，與舒緩發炎是有若干效果的。只是相加在一起到底是有沒加成作用，甚至是扣分呢？ 目前還沒人這樣研究過，所以沒人知道的。

蜂蜜，檸檬，蜂蜜檸檬。

只是以上研究多是基於細胞實驗，或是動物實驗，在人體實驗上資料還不太充分。而且對於抑制腫瘤等等這些屬於療效的部分，更沒獲得證明，所以千萬不要把它當成治療的方法。檸檬長期以來也有人說它是鹼性食物，這個說法近日也因為美國的法律判決被大家認清了，所以不要當真（韋恩下次再來談這件事）。

總之，蜂蜜檸檬喝點有益舒緩是有的，喝個心情開心也很好，不用把它當治療了。而檸檬汁的pH很低，也就是很酸的意思，千萬不要喝太濃或喝太多，免得對腸胃太刺激，那就反而不好了。

後話

台灣法律很有趣的是，比如說A說蜂蜜檸檬有療效等等，就算在電視螢光幕前大聲講，但是因為他沒有販賣，所以似乎也不會被法辦。但是就爽了B賣蜂蜜檸檬的人，搭了順風車。但是如果A說了蜂蜜檸檬有療效，那A如果順道賣了蜂蜜檸檬，或是與銷售沾上一點邊，那就會被罰慘慘，甚至我見過的實例會被檢察官處以刑責的。大家不可不慎。

但是有的人頗會鑽這種空子，一方面以公眾人物的姿態在自己的粉絲頁或是youtube說明某食品多有功效，但是銷售上又交給另外一家公司，但是大家也知道那家公司就是他的，但是這樣也不會被罰。所以台灣法律還真的奧妙。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 現在夯什麼？ 蜂蜜檸檬