韋恩的食農生活》陰道不是無菌的，人體充滿了共生菌！

總之，陰道絕對不是無菌的狀態，否則那是很危險的。而腸道有豐富的菌數不是壞事，重點在維持菌相的健康，這樣對人的生理健康包含腦神經、情緒、新陳代謝甚至減肥等等都可能有大大益處的。

韋恩的食農生活

人體充滿了共生菌，所以健康的菌相很重要

愛家公投所提出的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」11/5日進行辯論，正方代表、政大商學院助理教授許牧彥在辯論會中表示肛交和口交是不健康的，陰道則是「無菌狀態」。今天被大量批評是錯誤觀念。

韋恩繼前文【健康的陰道當然有菌，看過陰道乳酸菌優格與啤酒嗎?】從乳酸菌舉例說明陰道絕不是無菌的狀態，在這邊再說明，其實人的全身上下充滿了共生菌，不用對細菌太緊張：

1.人是與共生菌形成的一個生命共同體，共生菌健康、人就健康。

2.只要有黏膜的地方，就有共生菌的存在。從最外表的皮膚開始，就有每平方公尺含1011的共生菌存在。

●口腔（唾液）: 含每毫升109的共生菌 ●胃: 因為有很強的鹽酸，所以只有每毫升104的共生菌 ●十二指腸: 因為有殺菌力的膽鹼加入，所以也只有每毫升104的共生菌 ●小腸: 開始增加，有每毫升108的共生菌 ●大腸: 人體最豐富的共生菌樂園，高達每毫升1011的共生菌 ●陰道: 有每毫升108的共生菌

3.有菌不代表對健康有什麼壞處，應該要看菌相健不健全，健全與否就要看

●健全的菌相就像良好的生態系一樣，菌相要有多樣性 ●健全的菌相裡好菌要足夠，壞菌不要過高，維持一個平衡狀態

遺傳、環境、飲食習慣、用藥等等都會影響到菌相的平衡，所以不要濫用抗生素、多吃纖維少吃肉、不要過度清潔、上當的補充益生菌等等，都會讓共生菌相呈現比較良好的狀態。

總之，陰道絕對不是無菌的狀態，否則那是很危險的。而腸道有豐富的菌數不是壞事，重點在維持菌相的健康，這樣對人的生理健康包含腦神經、情緒、新陳代謝甚至減肥等等都可能有大大益處的。

本文經受權轉載自韋恩的食農生活 陰道不是無菌的，人體充滿了共生菌！