韋恩的食農生活》食物的恐怖主義，澳洲草莓插針案水落石出！

草莓插針案是今年初澳洲首先發現有人發現吃了草莓後，肚子疼痛不止，後來才發現草莓裡果肉裡插了一根針，因為外表看不出來，所以造成大眾恐慌。

韋恩的食農生活

澳洲的新聞這兩天全力關注一則報導，原來是之前轟動全國的草莓插針案，至今調查完成，是一位在某草莓農場工作的組長（Supervisor） 所犯7起這樣的案子。

目前此嫌犯是一位出生於越南，20年前以難民身分取得澳洲國籍的50歲女性My Ut Trinh（左）。

草莓插針案是今年初澳洲首先發現有人發現吃了草莓後，肚子疼痛不止，後來才發現草莓裡果肉裡插了一根針，因為外表看不出來，所以造成大眾恐慌。而後全國陸續報導有數百起的案子。因此造成消費者大為恐慌，草莓一下子滯銷，造成農場只好把幾百噸的草莓倒掉，然後農場必須裁員，不然就要面臨倒閉的危機，所以造成澳洲的經濟損失很大，連外銷都受阻。而對民眾來說，吃水果都要戰戰競競，甚至一時還有人說其他水果裡也有藏針的事件，真是造成大家杯弓蛇影。事實上以目前警方的調查，嫌犯只有下手7次，其他案例恐怕都是消費者心理因素。但是也可見消費者心裡的陰影面積有多大。

目前此嫌犯是一位出生於越南，20年前以難民身分取得澳洲國籍的50歲女性My Ut Trinh，她在農場 Berry Licious工作，目前動機不明，但是有報導說有人聽過他抱怨要讓公司倒掉。

總之，不管原因為何，這種在食物裡動手腳的行為猶如千面人一樣，身體傷害的是無辜的大多數消費者，整個產業也是受創很深，韋恩視為恐怖活動應該並不過份。目前澳洲法院將以最重10年的刑罰處理，希望可以收到殺雞儆猴的效果。只是民眾的信心、產業的信譽、甚至國家的形象，恐怕都難以在短時間恢復。而這期間浪費多少食物，對地球也是一種傷害。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 食物的恐怖主義，澳洲草莓插針案水落石出！