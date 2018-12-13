神奇海獅先生》【波希戰爭十】速戰速決vs.從長計議？

假國王向忠臣提出了兩個要求：一個是永遠隱瞞真相、另一個則是當著所有波斯人的面，宣稱現在在王位上的，是真正的居魯士大帝之子巴迪亞。但最後，忠臣用手指向國王：「也就因為如此，繼承了他的血脈的人，就是波斯永遠的王！」，「也正因為如此，所有的波斯人便有義務推翻他們！」

神奇海獅先生

續上篇

推翻政府就該這麼做.....

波斯阿契美尼德帝國的首都蘇薩（Susa）位於今日伊朗的東南邊，是一座非常古老的城市，早在西元前七千年就有人定居，有名的《漢摩拉比法典》更是在此出土。大流士王在此地建造的王宮，如今已經成為博物館，向世人展示著昔日波斯的輝煌年代。

大流士王在蘇薩建造的王宮，如今已經成為博物館，向世人展示著昔日波斯的輝煌年代。（Encyclopaedia Iranica）

但是在西元前521年的時候，大流士根本還沒坐上王位。身為首都地方長官兒子的他，受邀去參加一場秘密會議。 與會者總共有七個人，大流士進去一看，全都是波斯的達官顯要。

「這場會議是關於什麼的？」坐定後，大流士問道。 「關於國王的。」有人回答他。

會議透露出一個令人震驚的消息：現任的國王其實不是居魯士的小兒子、岡比西斯的弟弟巴迪亞，而是偽裝成巴迪亞的一名祆教僧侶。原來岡比西斯在臨死之前，就曾透露出自己其實已經派遣了一名忠心耿耿的屬下除掉了巴迪亞。

「現在的國王非但沒有皇室血脈、甚至連波斯人都不是。他們神不知鬼不覺，就奪走了波斯人的政權。身為波斯貴族的我們，必須誓死捍衛自己的國家！」

波斯阿契美尼德帝國的首都蘇薩位於今日伊朗的東南邊，是一座非常古老的城市。圖為阿契美尼德首都蘇薩的地理位置。（Google地圖）

其中，主持會議的重臣更說道，為了查明國王的真實身份，他更是要求自己已經進入宮中的女兒檢查國王包在布巾下的耳朵。那名祆教僧侶曾經因為犯錯被切掉耳朵，所以如果國王沒有耳朵的話，那就可以確定他是假冒的。 在先前的某天晚上，女兒便利用入宮的機會，偷偷檢查國王的頭巾內部。而她確定，國王是沒有耳朵的。

會議中立刻響起熱烈的討論聲。有些人建議回去後準備起兵、也有人建議招兵買馬，直攻蘇薩的王宮。等到輪到大流士發言時，29歲、血氣方剛的他第一句話就整個語驚四座：

「不，我們今天就動手！」

大流士一世。（圖：網路）

聽完大流士的話以後，所有人都沈默了。過了許久才有人開口：

「大流士，你的父親是一位勇敢的人，身為他兒子的你想必也繼承了他的勇氣。但是茲事體大，你不覺得必須謹慎一點、從長計議嗎？」

大流士則反駁道：

「就是因為茲事體大，才必須更快速動手。我們現在要做的事，是風險非常高的一項行動。拖的越久、知道的人越多，失敗的機率就越大。只要有一個人跑去假國王那、出賣所有人，我們所有人都會死得很慘。」 「那我們如何攻入王宮？身為首都長官兒子的你想必知道，王宮四面都有人把守。」

大流士想一想，「我可以假借我父親的名義，宣稱有要事必須會見國王。我相信以我們七個人的地位，守衛應該是會讓我們進去的。」 這風險實在是太大了！現場的七個人開始陷入激烈的爭論，最後大流士那一派總算是稍微佔了上風。但是就在他們前往皇宮的路上，一件事的發生導致計畫出現了巨大的偏離。

原來假國王和他的兄弟，也感覺有越來越多人開始質疑他們的真實身份。為了一舉獲得波斯人的信任，他們決定找上前國王岡比西斯的忠臣、也就是刺殺真正巴迪亞的人，普列克撒司佩斯。

照理說，普列克撒司佩斯對前國王忠心耿耿，根本不會理會假國王開出的條件。但是在岡比西斯抓狂後為了證明自己的箭術，一箭便射死了忠臣的兒子。假國王因此便想利用這樣復仇的心理，找上了普列克撒司佩斯。

假國王向忠臣提出了兩個要求：一個是永遠隱瞞真相、另一個則是當著所有波斯人的面，宣稱現在在王位上的，是真正的居魯士大帝之子巴迪亞。

「你在波斯人中間擁有崇高地位，他們都會聽你的。」

假國王和他的兄弟對忠臣說。

「只要做這兩件事。你就能獲得所有你想要的東西。」

忠臣想了想，終於點了點頭。

大流士宮殿內圓柱裝飾細部。（圖：網路）

假國王因此在宮牆前召開了一個波斯人大會，要求忠臣走到城樓上面，宣布國王是如假包換的真國王。

城樓底下萬頭鑽動，忠臣開始了他的發言。他先細數了居魯士，這位偉大的國王對波斯的一切功勳：美第亞、呂底亞、巴比倫，從安納托利亞高原起家的波斯，數十年間竟然成為橫跨了整個亞非大陸，成就了亙古無雙的巨大帝國。

「也就因為如此，繼承了他的血脈的人，就是波斯永遠的王！」

忠臣用手指向國王：「也正因為如此，所有的波斯人便有義務推翻他們！」

所有人突然間全部炸鍋。假國王的守衛急急忙忙想阻止發言，但是來不及了。忠臣繼續說：「之前，我一直隱瞞著真相，但現在我必須把真相全部公開。先前的國王岡比西斯，命令我殺掉居魯士的兒子、他的親弟弟巴迪亞，在他的逼迫之下我照做了。真正的巴迪亞已經死了！眼前統治你們的就是個假貨！我在這裡號召所有人，推翻這個政府！」 說完，還沒等其他人把他拉下去，他便一頭往城樓栽下，在眾目睽睽下光榮了結自己的一生。

整個首都立刻全面騷亂。假國王和他的弟弟立刻躲回皇宮商討對策。而就在這個時候，已經前往皇宮的七個人才終於知道這件事。 原本就建議準備充足的一派立刻就打了退堂鼓。

「皇宮一定已經全面戒備了，我們現在闖進去根本就是不可能的！」 「我們就只有一次下手的機會，只要失敗了，波斯就永無翻身之日了！」

大流士一派則堅稱：「就是現在一片混亂的時候，我們才更有可能趁亂進入！」

就在兩派爭論不休的時後，突然有人抬頭：「看！」

也許神明的暗示、也許只是純粹的巧合。所有人一抬頭，正好看見在一片藍天之上，有七隻老鷹追逐著兩隻禿鷹。在一陣纏鬥中，老鷹終於抓落了禿鷹的羽毛、把兩隻禿鷹的身體撕成碎片。

「這是徵兆！」有人大喊道。

大流士趁著這個機會，更近一步說道：「之後，一定會有人去洩密的。如果我們不趁現在動手，與其坐在這裡被別人出賣，不如我自己去告訴對方！」 在混亂之下，其他人終於做出了決定：

蘇薩王宮復原圖。（圖：網路）

按照原來的計畫行動！

果不其然，看門的守衛看見地位最尊貴的七位波斯貴族之後，便立刻畢恭畢敬的放行了。但就在一行人準備進入皇宮的一瞬間，突然聽見一個聲音：

「站住！」

（未完待續）

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