神奇海獅先生》【波希戰爭九】謊言諸王（liar Kings）

從此以後我以為我已經高枕無憂了。但我沒想到我還是失去了我的王位，人不能違逆自己的命運...我要你們相信：我的弟弟巴迪亞，已經不在人世了。異族的僧侶已經佔有了我們波斯人的王國。我要把我一生中最後的期望囑告你們這些波斯人：去把王位奪回來！

神奇海獅先生

續上篇

「....你，不管之後誰是國王，要堅守反對謬誤。那些謬誤的追隨者－要狠狠的懲罰他。」－大流士

岡比西斯的弟弟巴迪亞即位波斯國王的消息立刻傳到了埃及，岡比西斯不可置信的聽著來自波斯的特使，傳達要求埃及駐軍宣誓效忠的消息。

怎麼可能？巴迪亞不是死了嗎？？

岡比西斯立刻把自己的大臣普列克撒佩斯叫過來。這是他最忠實的大臣，事實上，岡比西斯當初就是命令他滅掉自己的弟弟的。

「你到底有沒有殺掉巴迪亞？」岡比西斯狂怒問道。

普列克撒佩斯回答：「陛下，您弟弟的確死了。是我親手把他埋葬的。」

「那現在是怎麼一回事？？」

普列克撒佩斯想了一想，事到如今，只能先把使者找來問清楚，之後再決定下一步的方案。

使者被帶到岡比西斯面前，在對大臣點了點頭後，大臣便開始對使者問道：「現在我問你所有的問題，你最好給我老實回答：是新皇帝巴迪亞親自把命令交給你、讓你帶來埃及的？還是什麼人把命令交給你的？」

使者的回答果然跟岡比西斯他們猜想的一樣：他從來沒有見到新皇帝本人，而是透過一個祆教僧侶，把命令傳給他的。

岡比西斯心中頓時警鐘大作。他知道這個僧侶，在他出征埃及以前，曾經命令他負責皇家內廷的事務；身為皇家近人，他們也很有可能知道巴迪亞已經死亡的內部消息，而他也有一個弟弟，長得跟巴迪亞幾乎一模一樣！

這下真相總算大白：篡位者是假扮的！

祆教，又稱拜火教，創立者為索羅亞斯德，在當時的波斯帝國裡便已成為國教。圖上的「法拉瓦哈」為一長翅膀的光輪，是祆教最常見的符號之一。

但是，岡比西斯卻無法戳破這兩個僧侶。因為如果說出自己的弟弟已經死去的消息，那自己殺掉弟弟的事勢必也會曝光。不管在什麼時代，殺掉自己親兄弟都是絕對不被允許的罪行。

何況即使說出了實情，百姓也不一定能夠接受自己的統治。每天壞消息都接連不斷傳到埃及，整個國家似乎因為已經無法忍受岡比西斯的殘暴，竟然接連爆發19起暴亂事件。其中光是巴比倫就爆發了兩次。

古代兩河流域最輝煌的城市巴比倫裡，叛變的意志非常堅定。城裡的男人在一片死寂中，靜靜的看著載送年邁父母的牛車遠離；接著回到城中，含著淚紛紛把自己妻子勒死。

要節省，糧食的耗損...... 巴比倫的所有人，決定用死來換得城市的自由。

巴比倫裡，叛變的意志非常堅定，所有人決定用死來換得城市的自由。（Eon Images）

岡比西斯決定立刻朝波斯進軍。但也許是因為他的心神不寧、又或是平日喝太多酒的關係，在他準備上馬的時候，他刀鞘的扣子卻鬆掉了。裡面的刀刃緩緩地滑了出來，岡比西斯突然驚吼一聲，接著才看見刀刃已經深深刺進了自己的腿部，頓時血流如注。

而他的傷口正好就是他一年前，刺死埃及聖牛的那個傷口。

連命運都背棄了自己。岡比西斯的傷口造成了大面積感染及潰爛，等到從埃及走到敘利亞時，他就再也無法前進了。在高燒之際，他向旁人詢問了自己現在在哪。

「稟報國王，我們現在在敘利亞的阿格巴塔拿（Agbatana）。」仕臣說。

岡比西斯立刻想起了那個神諭。他喃喃地說道：

「看來，我注定是要死在這裡了......」

這時的他必須抉擇：是要把王位拱手讓人、還是昭告天下自己的親弟弟其實已經不在人世，要其他人幫他奪回王位呢？ 自此，他便陷入深深的沈默......

阿庇斯Apis－孟斐斯神祇，位列埃及眾神第三，形象為公牛。在埃及祭拜阿庇斯時剛好岡比西斯戰敗歸來，一時憤怒就把公牛殺了。

事實上，這個王位不僅是他的家族的王位，還是他種族的王位。

很久很久以前，統治這個國家的其實不是被波斯人、而是被一個叫做美地亞的種族。那時候的美地亞國王為了保住自己的王權，甚至逼迫大臣吃下自己親生骨肉的肉；他的父親居魯士找到了缺口。透過那位大臣的暗中幫忙，他建立了舉世無雙的波斯帝國。而現在篡位的祆教僧侶，恰恰就是美地亞的遺族。

岡比西斯問著自己：就這樣眼睜睜看著王位重新回到其他種族的手中嗎？就因為我不肯講出自己的秘密嗎？？

苦苦掙扎20多天後，波斯王岡比西斯終於把所有人召集過來，告訴他們一個藏在自己心裡、最深幽的秘密：他害怕自己的弟弟，然後殺了他。

「我夢見...自己的弟弟坐上了王位，他的頭升到了天際.....」

在眾人的一片驚愕中，岡比西斯說：

「從此以後我以為我已經高枕無憂了。但我沒想到我還是失去了我的王位，人不能違逆自己的命運......」 「我要你們相信：我的弟弟巴迪亞，已經不在人世了。異族的僧侶已經佔有了我們波斯人的王國。我要把我一生中最後的期望囑告你們這些波斯人：去把王位奪回來！」

說完後，岡比西斯便嚥下了自己的最後一口氣。所有波斯的高官聽到了岡比西斯的遺言，震驚得無法言語。過了好一會後，才紛紛爭論起來：到底該不該相信岡比西斯的話？

有人說這是岡比西斯最後的遺願，但也有人說，這只是國王死前的胡言亂語而已。正在兩邊僵持不下的時候，一名官員制止了大家：

「我知道，有一個判定的好方法！」

大家回頭看了這名官員，他是一名出身高貴的波斯貴族。事實上，早在岡比西斯說出他的遺言以前，這名波斯貴族就已經開始懷疑起新國王的身份：如果他真的是岡比西斯的弟弟，為什麼即位已經好幾個月了，他卻從來都不走出自己的王宮、也不接見任何波斯的官員？

他告訴大家一個辨認國王真偽的辦法：原來，他的女兒已經被召進宮裡。他要女兒在侍寢時，偷偷查看國王的耳朵。

「耳朵？」女兒問。

貴族回答她：「沒錯，這名僧侶曾經因為犯錯，被前任國王居魯士割去雙耳。所以如果他是假冒的，那他一定沒有耳朵。」 這要冒著極大的危險。終於等到一天晚上，新國王終於來到了這名女兒的寢宮。等他們雙雙入睡後，女兒卻因為緊張過度的關係，怎麼樣也睡不著。

她起身，確定新國王已經深深睡著了以後，顫抖掀開國王頭上的頭巾...（待續）