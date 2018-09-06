神奇海獅先生》【波希戰爭五】波斯王的哀傷

父親認可岡比西斯為自己的繼承人，但同時又把半壁江山都分給了別人！在這種壓力下，岡比西斯必須不斷證明自己，也絕不容許他人嘲弄自己的權威。所以當埃及法老送假的公主前往波斯時，立刻被岡比西斯視為是對自己王權的挑戰：所有戲弄波斯王的人都必須付出血的代價，而征服埃及，就是證明自己比父親還要偉大的第一個證據！

神奇海獅先生

權力就像手中的沙，握得越緊、流得越快。

波斯王岡比西斯告訴我們的就是這樣的一個道理。在經歷五年準備後，如今好不容易征服了埃及，但是他最想報復的對象卻已經不在了。

他站在法老的墳墓前，憤怒的全身發抖：就是這位阿瑪西斯法老將假的公主嫁給他、侮蔑他身為波斯國王的權威。而當他終於站在埃及的王宮裡時，發現這名法老竟然沒遭遇任何大禍，就這樣平靜的離世了。

就算你死了，也別想逃過去！

岡比西斯憤怒地下令：「開墳！」

一聲令下後，波斯士兵一湧而上將法老的墳墓撬開，接著狠狠地用鞭子笞打法老的木乃伊。木乃伊在埃及的臣民面前被抽的支離破碎，但是這還沒辦法消解岡比西斯的心頭恨，他又命令士兵拿起棍棒往木乃伊上又刺又戳。最後下令：「把它給我燒了！」 這下，連波斯人都停住了。

被鞭屍的法老阿瑪西斯。（維基共享）

原來在岡比西斯的時代，波斯已經開始信仰一種叫做瑣羅亞斯德教的宗教。在他們的世界觀裡，善神阿胡拉·馬茲達與惡神阿里曼進行著爭奪世界的戰爭。為了戰鬥，阿胡拉‧馬茲達創造了世界和人，而祂首先創造的就是「火」。 火是神聖的代表。將屍體燒掉等於把屍體帶給他們的神，是非常不敬的。

但是國王的命令無可更改，看來，岡比西斯是有意想要藉由這樣的一種方式來確立自己的權威。表面上，身為波斯王的岡比西斯看似好像統治了一切，但事實上仍有一種東西在日夜奴役著他，那就是自己的恐懼。

好啦，其實沒有任何歷史學家或是歷史書上有這樣宣稱過，但是從現有的資料看起來，岡比西斯最不能忍受的就是對自己權威的挑戰。也只有這種不安全感非常強烈的人，才會跑去問大臣：「是說，我和老爸，到底哪個比較偉大？」 不過其實這種推測也是合理的。身為開國之君、「世界之王」的兒子，岡比西斯這一生想必過的不是太輕鬆。看著地圖上所有的國家一一被居魯士征服，看著他被冠上「四方之王、一切之王」的稱號，岡比西斯想必時時刻刻都在問：我到底要怎麼做、才能超越老爸？？

更何況居魯士還活到了70歲，只有在61歲他征服巴比倫的時候，才稍稍想過培育一下繼承人。終於在這時候，岡比西斯的機會來了－在巴比倫的祭典上，居魯士命令岡比西斯擔任宗教儀式的祭祀官，並給予他「巴比倫之王」的稱號。在有名的《居魯士文書》裡，他的名字與父親的名字，一起並列在宗教的祭典儀式中。然後...

然後，就沒有然後了。

不知道是什麼原因，在很短的時間內他就失去了巴比倫的統治權，從此以後居魯士再也沒有提起過王位繼承的事情，岡比西斯萬萬沒想到，自己的機會竟然就這樣「咻」的一下就沒了！他就在這種失去權位的景況中，度過了整整九年的時間。

波斯王在埃及。（Ancient Origins）

居魯士死後，岡比西斯終於順利地繼承了王位。照道理說，岡比西斯總算應該要安心了。但不幸的是當他看見父親任命的東方行省總督時，氣得他差點暈了過去。原來父親把東方所有行省，全都劃給了岡比西斯的親弟弟巴迪亞－一個，所有條件都比他優秀的弟弟！

其實從居魯士的角度來看，把東方總督的位置劃給弟弟是很合理的。在居魯士的時代，波斯主要戰線都集結在東方，由一個孔武有力的自家人來鎮守那塊地區，自然對未來的繼承人是比較有保障的。

但岡比西斯卻不這麼看。他看見的是父親對他的不信任，雖然父親認可他為自己的繼承人，但同時又把半壁江山都分給了別人！在這種壓力下，岡比西斯必須不斷證明自己，也絕不容許他人嘲弄自己的權威。所以當埃及法老送假的公主前往波斯時，立刻被岡比西斯視為是對自己王權的挑戰：所有戲弄波斯王的人都必須付出血的代價，而征服埃及，就是證明自己比父親還要偉大的第一個證據！

西元前524年，波斯終於攻下了這個文明古國，同時西亞的腓尼基人也投靠了自己，在善於航海的腓尼基人幫助下，波斯開始將自己的勢力範圍跨出陸地、來到了廣闊的海洋上。

勝利讓岡比西斯沖昏了頭。有一天他問自己的臣民：「我和居魯士，哪一個是更偉大的君王？」

想當然那群狗腿的臣民是這樣回答的：「您是更偉大的國王。因為比起居魯士的領地，您又更多了埃及與大海啊～～～」

岡比西斯很得意。哦？真的是這樣嗎？ ......

那這麼這麼偉大的我一次開三條戰線，想必也是能夠勝利的吧？？？

岡比西斯的雄心：1. 海軍攻打迦太基 2. 陸軍肅清上埃及 3. 派人去打探衣索比亞。

波斯將領目瞪口呆，看著國王雄心壯志的計畫：

首先，動用海軍前去攻打西邊的迦太基，一部分陸軍（大約五萬人）則去肅清尼羅河上游地區；至於第三個目標，則是瞄準東非的衣索比亞！

衣索比亞是個歷史悠久的王國。2500年前衣索比亞是絕對的東非霸主，那裡的人民以長壽聞名，而且不僅如此，傳說中他們還是整個世界裡最魁梧也是最漂亮的民族。不過因為距離實在太過遙遠，也不確定那裡的軍力如何。為了保險起見，岡比西斯決定先以送禮的名義去探聽一下虛實。 面對這種展現國（ㄘㄞˊ）威（ㄌ一ˋ）的機會，波斯使者帶了最名貴的禮物，全都是岡比西斯自己的私人物品：一件紫色的袍子、一串黃金項鍊、一副手鐲、一個裝著香膏的雪花石膏匣，還有一甕椰子酒，這些不僅象徵了波斯華貴的程度，更代表波斯出眾的手工藝，就這樣浩浩蕩蕩的前往衣索比亞了。

但很快波斯的戰略就遭到重大的阻礙。第一個問題就是：海軍譁變了！

原來波斯自己沒有海軍，他們海上實力的建立全都倚靠擅於航海的腓尼基人，但是這次要攻打的目標，卻是和他們同宗的迦太基人。300多年前，位於黎巴嫩的腓尼基人在北非建立迦太基城，作為奴隸販賣及海上貿易的中轉站。雖然後來迦太基獨立成為腓尼基之外的國家，兩邊的人卻一直擁有類似的風俗。

腓尼基人拒絕出兵和他們擁有相同血緣的迦太基。岡比西斯雖然憤怒，卻也無可奈何，因為第一，腓尼基人是自願前來效力波斯的，對腓尼基人動武，可能會使其他民族對投靠波斯心生排斥；第二，波斯的海上力量幾乎全部仰仗腓尼基人，波斯不能沒有他們的幫助。

岡比西斯來不及懊惱，很快他就遇到第二個問題：他派去上埃及的五萬軍隊 ......失蹤了。（未完待續）